Juventus ruszył po gwiazdę Serie A i może osłabić rywala

Juventus intensyfikuje poszukiwania nowego bramkarza. Tymczasem ostatnio na celowniku turyńskiego klubu znalazł się jeden z najbardziej cenionych golkiperów Serie A.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka nowego lidera między słupkami. Wybrano konkretny cel

Juventus nie zamierza czekać do końca okna transferowego z rozwiązaniem kwestii obsady bramki. Według informacji przekazanych przez stronę AlfredoPedulla.com, przedstawiciele turyńskiego klubu nawiązali bezpośredni kontakt z AS Romą, sondując możliwość pozyskania Mile Svilara. To kolejny sygnał, że władze Bianconerich poważnie rozważają wzmocnienie pozycji między słupkami przed startem nowego sezonu.

Nazwisko serbskiego bramkarza od dłuższego czasu budzi zainteresowanie największych klubów we Włoszech. Svilar ma za sobą znakomity sezon, w którym stał się jednym z filarów Giallorossich i znacząco przyczynił się do wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów. Łącznie zachował aż 21 czystych kont we wszystkich rozgrywkach, potwierdzając wysoką klasę i regularność.

Ogólnie w Turynie coraz częściej analizowana jest przyszłość Michela Di Gregorio. Chociaż włoski golkiper nadal pozostaje zawodnikiem Juventusu, jego forma nie przekonała wszystkich decydentów, którzy rozważają różne scenariusze dotyczące obsady tej pozycji.

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W ostatnich tygodniach z Juventusem łączono również Emiliano Martineza oraz Guglielmo Vicario. Jak jednak wynika z medialnych wieści, rozmowy dotyczące tych zawodników nie przyniosły oczekiwanego przełomu. W związku z tym uwaga klubu miała skupić się na Svilarze.

Problemem może okazać się jednak stanowisko Romy. Klub ze stolicy Włoch traktuje 26-latka jako jednego z kluczowych zawodników projektu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego. Dodatkowo wartość bramkarza szacowana jest na ponad 40 milionów euro, co znacząco podnosi poziom trudności całej operacji.

Svillar zasilił szeregi Rzymian w lipcu 2022 roku na zasadzie wolnego transferu. Aktualny kontrakt zawodnika z Romą obowiązuje natomiast do 2030 roku.