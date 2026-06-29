AC Milan rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, pojawił się kandydat z West Hamu United. Na celowniku Rossonerich znalazł się Valentin Castellanos - informuje Alberto Petrosilli.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Valentin Castellanos łączony z AC Milanem

AC Milan cały poprzedni sezon miał problem na pozycji napastnika. Nic więc dziwnego, że władze klubu chcą jak najszybciej wzmocnić tę pozycję. Rossoneri obserwują sporą liczbę piłkarzy, ale okazuje się, że obecnie ich trop prowadzi do West Hamu United. Otóż Alberto Petrosilli zdradził, że w kręgu zainteresowań drużyny z Mediolanu znalazł się Valentin Castellanos.

Argentyński snajper poszukuje wyjścia, po tym jak West Ham United nie zdołał utrzymać się w Premier League. Warto zaznaczyć, że zawodnik jest zaznajomiony z rozgrywkami Serie A, ponieważ nie tak dawno temu reprezentował barwy Lazio. AC Milan zatem doskonale zna trybuty 27-latka i wytypowali go jako cel transferowy.

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Jeśli AC Milan chce mieć w swoich szeregach goleadora, to Valentin Castellanos nie jest takim piłkarzem. Argentyńczyk jest napastnikiem, który haruje w każdej strefie boiska, często zbiegając do tyłu lub skrzydła. Być może 27-latek to idealny snajper do układanki Rubena Amorima. A jak wiadomo, Portugalczyk lubił w Manchesterze United kombinować z pozycją dziewiątki.

Valentin Castellanos w koszulce West Hamu United rozegrał łącznie 22 spotkania. Argentyńczyk zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców.