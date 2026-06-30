Meksyk z czterema zmianami. Ekwador tak, jak z Niemcami

01:57, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Meksyk - Ekwador to spotkanie w fazie 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026.  Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w na Estadio Azteca w Meksyku.

Raul Jimenez
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Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

Meksyk – Ekwador: wyjściowe jedenastki

Współgospodarze mundialu mają za sobą bezbłędną fazę grupową. Meksyk wygrał wszystkie trzy mecze, a w pojedynkach z RPA, Koreą Południową i Czechami nie stracił ani jednej bramki. Natomiast Ekwador przystępuje do tego starcia z dorobkiem czterech punktów. La Tri przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, zremisowali z Curacao i pokonali reprezentację Niemiec.

Javier Aguirre dokonał czterech zmian w porównaniu ze starciem z Czechami. Do podstawowego składu wracają Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Erik Lira i Raul Jimenez. Natomiast Sebastián Beccacece postawił na identyczną jedenastkę jak ta, która mierzyła się z Die Mannschaft.

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Meksyk – Ekwador: oficjalne składy

Meksyk: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Cesar Montes, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raul Jimenez; Julian Quiñones

Ekwador: Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordoñez, William Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Pedro Vite, Moises Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia

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