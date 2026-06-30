Meksyk – Ekwador: wyjściowe jedenastki
Współgospodarze mundialu mają za sobą bezbłędną fazę grupową. Meksyk wygrał wszystkie trzy mecze, a w pojedynkach z RPA, Koreą Południową i Czechami nie stracił ani jednej bramki. Natomiast Ekwador przystępuje do tego starcia z dorobkiem czterech punktów. La Tri przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, zremisowali z Curacao i pokonali reprezentację Niemiec.
Javier Aguirre dokonał czterech zmian w porównaniu ze starciem z Czechami. Do podstawowego składu wracają Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Erik Lira i Raul Jimenez. Natomiast Sebastián Beccacece postawił na identyczną jedenastkę jak ta, która mierzyła się z Die Mannschaft.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Meksyk – Ekwador: oficjalne składy
Meksyk: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Cesar Montes, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raul Jimenez; Julian Quiñones
Ekwador: Hernan Galindez; Alan Franco, Joel Ordoñez, William Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah, Pedro Vite, Moises Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia