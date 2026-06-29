Manchester United postawił sprawę jasno. Amad Diallo nie jest na sprzedaż. Iworyjczyk był transferowym celem AC Milanu, który będzie musiał obejść się smakiem - przekazuje Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Amad Diallo nie dla AC Milanu! Manchester United nie sprzeda skrzydłowego

Manchester United tego lata znów jest aktywny na rynku transferowym. Czerwone Diabły budują skład do gry na kilku frontach. Ostatnio obiegła nas informacja, że drużynę może opuścić Amad Diallo. Fani z Old Trafford jednak mogą odetchnąć z ulgą. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że angielski klub nie ma zamiaru rozstawać się z reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Amad Diallo mógł rzeczywiście zmienić barwy klubowe. Skrzydłowy Manchesteru United wzbudzał bowiem zainteresowanie AC Milanu. Wspomniane źródło zaznacza, że nie ma mowy, żeby doszło do takiego transferu. Prawdopodobnie zwolennikiem tego ruchu był sam Ruben Amorim, który doskonale zna Iworyjczyka. Rossoneri zatem muszą rozglądać się za innymi zawodnikami.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ostatnio sezon nie był specjalnie udany dla Amada Diallo. Reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej odgrywał znaczącą rolę u Michaela Carricka, ale finalnie przegrywał rywalizację o skład z Bryanaem Mbeumo. Nic dziwnego, że Czerwone Diabły zamierzają z tym piłkarzem kontynuować współpracę. Iworyjczyk jest gwarancją wysokiej jakości i nie jeden klub marzy o tak solidnym zmienniku.

W poprzednim sezonie Amad Diallo rozegrał 33 spotkania w koszulce Manchesteru United. Wychowanek Atalanty Bergamo zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.