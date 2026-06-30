Meksyk – Ekwador: typy i kursy. Wielki test dla zespołu Javiera Aguirre

Meksyk - Ekwador: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Współgospodarze marzą o dokonaniu czegoś wielkiego na tegorocznym mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 03:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Meksyku

Meksyk Ekwador Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 14:37

Meksyk – Ekwador, typy i przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadające się spotkanie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Naprzeciw siebie staną zwycięzca grupy A, czyli Meksyk oraz trzeci zespół grupy E – Ekwador – który awansował do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Atutem współgospodarzy turnieju z pewnością będzie wsparcie z trybun, gdzie zdecydowaną większość będą stanowili kibice ubrani w meksykańskie barwy. Czy zespół Javiera Aguirre wykorzysta tę przewagę i zamelduje się w 1/8 finału? Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 03:00.

Moim zdaniem w regulaminowym czasie gry nie uda się wyłonić wygranego, ponieważ potencjał obu reprezentacji jest bardzo zbliżony. Spodziewam się wyrównanego spotkania, które może zakończyć się remisem i zostać rozstrzygnięte dopiero po dogrywce, a być może nawet w serii rzutów karnych. Mój typ: remis.

Ernest Betclic 2.92 Remis Odwiedź Betclic

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Meksyk – Ekwador, sytuacja kadrowa

Przed tym spotkaniem obaj selekcjonerzy mają powody do zadowolenia pod względem sytuacji kadrowej. Nic nie wskazuje na to, aby Meksyk oraz Ekwador musiały radzić sobie z istotnymi osłabieniami, ponieważ nie ma informacji o kontuzjach czy zawieszeniach kluczowych zawodników. Zatem obie reprezentacje najprawdopodobniej przystąpią do meczu w swoich najmocniejszych składach.

Meksyk – Ekwador, ostatnie wyniki

Meksyk przez fazę grupową przeszedł bez najmniejszych problemów, odnosząc komplet trzech zwycięstw. Drużyna El Tri wygrała 3:0 z Czechami, 1:0 z Koreą Południową oraz 2:0 z Republiką Południowej Afryki, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Ekwador zaprezentował się nieco słabiej – wprawdzie pokonał Niemcy 2:1, ale tylko zremisował bezbramkowo z Curacao i przegrał 0:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Meksyk – Ekwador, historia

Historia bezpośrednich spotkań Meksyku z Ekwadorem w ostatnich latach pokazuje, że rywalizacja między tymi reprezentacjami jest niezwykle wyrównana. W pięciu poprzednich meczach obie drużyny odniosły po jednym zwycięstwie, a aż trzy spotkania zakończyły się remisem. Taki bilans zapowiada kolejne zacięte i trudne do przewidzenia starcie.

Meksyk – Ekwador, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem środowego pojedynku są współgospodarze turnieju, którzy na pewno będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Meksykanów wynosi około 2.25, typ na zwycięstwo Ekwadorczyków to mniej więcej 3.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 2.90. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Meksyk Ekwador 2.23 2.92 3.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 14:37

Meksyk – Ekwador, przewidywane składy

Meksyk: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira, Romo, Gutierrez – Alvarado, Jimenez, Quinones

Ekwador: Galindez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Meksyk – Ekwador, transmisja meczu

Pojedynek między Meksykiem a Ekwadorem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jan Micygiewicz i Adam Burek. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 03:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.