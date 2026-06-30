Synowie Albionu bez problemów z awansem? Środowe typy na Mundial

Środa 1 lipca przynosi nam trzy kolejne mecze 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Do kuponu wezmę tym razem dwa starcia: Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga oraz Belgia kontra Senegal. Kto będzie górą w europejsko-afrykańskich starciach? Sprawdź moje typy na Mundial oraz propozycję kuponu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham oraz Morgan Rodgers w meczu z Panamą

Środa 1 lipca przynosi nam trzy kolejne mecze 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Do kuponu wezmę tym razem dwa starcia: Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga oraz Belgia kontra Senegal. Kto będzie górą w europejsko-afrykańskich starciach? Sprawdź moje typy na Mundial oraz propozycję kuponu.

Anglia vs Demokratyczna Republika Konga. Typy bukmacherskie

Mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga odbędzie się o 18:00 naszego czasu na stadionie w Atlancie. Będzie to pierwsza w historii bezpośrednia potyczka tych zespołów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglia: ogromne nadzieje

Reprezentacja Anglii przyjechała na Mundial jako jeden z faworytów do złota. Anglicy mają na koncie tylko jeden tytuł mistrzowski, zdobyty w 1966 roku, więc trudno dziwić się, że oczekiwania wobec zespołu są w tym kraju bardzo duże. Zespół trenera Thomasa Tuchela wygrał zmagania w fazie grupowej, lecz nie obyło się bez wpadki, ponieważ pomiędzy zwycięstwami 4:2 z Chorwacją i 2:0 z Panamą zremisował w kiepskim stylu 0:0 z Ghaną, pokazując sporą nieskuteczność pod bramką rywala. Mimo to Anglia jest drużyną o dużym potencjale kadrowym, więc należy ją postrzegać jako jednego z głównych kandydatów do mistrzostwa. Z tego powodu musi wymagać od siebie zwycięstwa w dzisiejszym meczu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

DR Konga: piszą historię

Dla zespołu Demokratycznej Republiki Konga już sam awans na Mundial był ogromnym sukcesem. Team ten wrócił bowiem na najważniejszy piłkarski turniej świata po 52-letniej nieobecności. W grupie z Portugalią, Kolumbią oraz Uzbekistanem zajął trzecie miejsce i z dorobkiem czterech oczek uzyskał awans do 1/16 finału. Podopieczni Sebastiena Desabre turniej rozpoczęli kapitalnie, bo od remisu 1:1 z Portugalią, następnie ponieśli oni porażkę 0:1 z Kolumbią, lecz w ostatniej kolejce stanęli na wysokości zadania, ogrywając 3:1 Uzbekistan. Teraz czeka ich bardzo trudne zadanie, lecz remis z Portugalią z 1. kolejki fazy grupowej wlewa w serca kibiców tej reprezentacji duże nadzieje na sprawienie niespodzianki.

Anglia DR Kongo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 21:09

Co obstawiam?

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku będzie drużyna Synów Albionu. Anglia jest bowiem jednym z kandydatów do mistrzostwa świata, podczas gdy Kongijczycy już za sprawą samego występu w fazie pucharowej MŚ mogą mówić o ogromnym sukcesie. Sądzę, że nie dojdzie tutaj do niespodzianki i Anglia stanie na wysokości zadania, pokonując rywala w regularnym czasie gry. Do typu na zwycięstwo Anglików dorzucam jeszcze under 4.5 gola na podniesienie kursu, motywując to defensywnym nastawieniem, jakiego należy spodziewać się po ekipie z Afryki. W STS takie połączenie typów dostępne jest w BetBuilderze po kursie 1.45.

STS 1.45 BetBuilder: Anglia wygra i poniżej 4.5 gola Zagraj!

Sprawdź nasze typy na Mundial 2026!

Belgia vs Senegal. Typy na dziś

Drugi środowy mecz odbędzie się o 22:00 na Lumen Field w Seattle. W tym przypadku również będzie to pierwsza w historii bezpośrednia potyczka obu drużyn.

Belgia: bez fajerwerków, ale zrobili swoje

Czerwone Diabły przez fazę grupową przeszły, zajmując pierwsze miejsce, lecz nie obyło się bez strachu o dalszy udział w turnieju. Po remisach 1:1 z Egiptem oraz 0:0 z Iranem ekipa trenera Rudiego Garcii musiała wysoko wygrać z Nową Zelandią, by dać sobie szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Finalnie udało się ów cel osiągnąć za sprawą efektowego zwycięstwa 5:1, lecz nie zatarło ono złego wrażenia, jakie Belgia pozostawiła po sobie przy okazji dwóch pierwszych meczów. Oczekiwania wobec tej drużyny są spore, bo choć złote pokolenie powoli schodzi ze sceny, to jednak jego spora część jeszcze regularnie występuje w drużynie narodowej i liczy na sukces. Z tego właśnie powodu ewentualne odpadnięcie już w 1/16 finału będzie uznane w kraju za ogromne rozczarowanie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Senegal: rzutem na taśmę

Senegalczycy przy okazji fazy grupowej mogą mówić o sporym szczęściu. Bezsprzecznie zostali bowiem beneficjentami zmiany systemu rozgrywek, który dopuszcza możliwość awansu z trzeciego miejsca w grupie. Po porażkach 1:3 z Francją i 2:3 z Norwegią ekipa Lwów Terangi dotychczas mogłaby pakować się do domu i przystępować jedynie do meczu o honor, lecz po zmianie systemu miała jeszcze szansę na awans i skrzętnie ją wykorzystała, pokonując aż 5:0 Irak i finalnie zajmując ostatnie gwarantujące awans, ósme miejsce spośród zespołów z trzecich miejsc w swoich grupach. Senegal miał w fazie grupowej spore problemy z grą w defensywie, która dotychczas była jego mocną stroną, choć należy przyznać, że akurat Francja i Norwegia to bardzo wymagający rywale. Tym razem ekipa Pape Boune Thiawa zmierzy się z Belgią, więc jeśli chce powalczyć o awans do 1/8 finału, musi wzmocnić grę pod własną bramką.

Belgia Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 22:07

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy w roli faworytów przedstawiają nam Belgów. Oba zespoły w fazie grupowej zagrały jednak poniżej oczekiwań, dlatego trudno przewidzieć, w jakiej formie wybiegną tym razem na plac gry. Po Belgii spodziewam się ofensywnego nastawienia, po Senegalu zaś defensywnej postawy i tym tropem idę, typując ten pojedynek. Obstawiam zatem under 1.5 gola Belgii. Sądzę, że Senegal tym razem postara się solidniej zagrać w defensywie, dlatego w mojej ocenie dopuści on do utraty co najwyżej jednego gola w regularnym czasie gry. Kurs na takie zdarzenie w STS to 1.60, dlatego dobrze wygląda on jako zamknięcie kuponu ze środowymi typami na Mundial.

STS 1.60 Belgia zdobędzie poniżej 1.5 gola Zagraj!

Mój kupon na środę 1 lipca

Oto moje typy na środowe mecze MŚ i propozycja kuponu double:

Promocja w STS

W STS możesz teraz skorzystać z atrakcyjnej promocji. Jeśli nie masz jeszcze tam konta, załóż je z kodem GOALPROMO, zrób depozyt na minimum 50 PLN i zagraj kupon z typem na gola wybranej przez siebie drużyny. Zarejestruj się, wybierz mecz, obstaw trafienie swojego faworyta i odbierz 400 PLN bonusu, jeśli wejdzie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.