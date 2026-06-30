Frank Lampard zdecydował w sprawie przyszłości. Wszystko jasne

Frank Lampard przedłużył umowę z Coventry City do 30 czerwca 2029 roku. Przypomnijmy, że ekipa The Sky Blues wywalczyła awans do Premier League pod wodzą 48-letniego angielskiego trenera.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Oficjalnie: Coventry City przedłużyło umowę z Frankiem Lampardem

Coventry City poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Frankiem Lampardem. Nowa umowa 48-letniego szkoleniowca będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. Warto nadmienić, iż poprzednie porozumienie między stronami wygasało w połowie 2027 roku, dlatego władze angielskiego klubu postanowiły wcześniej zabezpieczyć przyszłość trenera, który w krótkim czasie odmienił oblicze zespołu The Sky Blues.

Przypomnijmy, że Coventry City pod wodzą Franka Lamparda wywalczyło promocję do Premier League, sięgając po mistrzostwo Championship z imponującą, jedenastopunktową przewagą nad drugą ekipą w tabeli. – Jestem zachwycony podpisaniem nowego kontraktu i to dla mnie ogromny zaszczyt trenować ten klub. Po wygraniu ligi oraz awansie ważne było, aby nacieszyć się tym sukcesem, ale teraz wszyscy koncentrujemy się już na przygotowaniach do nowego sezonu – powiedziała angielska legenda w rozmowie z klubowymi mediami.

Dla Lamparda będzie to kolejny rozdział pracy w Premier League, gdzie wcześniej prowadził już Chelsea oraz Everton. Tym razem były reprezentant Synów Albionu stanie przed zadaniem utrzymania Coventry City w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwszy ligowy sprawdzian będzie wyjątkowo wymagający, ponieważ w inauguracyjnej kolejce beniaminek angielskiej ekstraklasy zmierzy się z aktualnym mistrzem kraju – Arsenalem.