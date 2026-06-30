Francja – Szwecja: Mbappe i Olise znowu wielcy
Zdecydowanym faworytem europejskiego pojedynku na MetLife Stadium była Francja. Trójkolorowi w fazie grupowej zgromadzili komplet punktów (3:1 z Senegalem, 3:0 z Irakiem i 4:1 z Norwegią). Natomiast Szwecja z dorobkiem czterech oczek awansowała z 3. miejsca w grupie F.
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W 20. minucie Kylian Mbappe posłał piłkę do siatki, ale został złapany na spalonym. Natomiast 25 minut później już nic nie przeszkodziło gwiazdorowi Trójkolorowych – ani sędzia, ani Jacob Widell Zetterstroem. Asystę zanotował Ousmane Dembele.
Po zmianie stron Les Bleus wcale nie zamierzali zwolnić tempa gry. Już w 53. minucie podopieczni Didiera Deschampsa podwyższyli prowadzenie. Bradley Barcola otrzymał świetne podanie od Michaela Olise i mocnym uderzeniem nie dał szans Widellowi Zetterstroemowi.
W 74. minucie Francja zdobyła trzecią bramkę. Olise wypatrzył Mbappe, a ten mógł cieszyć się z dubletu. Kapitan Trójkolorowych ustalił wynik meczu na 3:0 i wprowadził swoją drużynę do 1/8 finału MŚ. W tej fazie ekipa Deschampsa zmierzy się z Paragwajem który wyeliminował reprezentację Niemiec.
Francja – Szwecja 3:0 (1:0)
Mbappe 45′, 74′, Barcola 53′