Milik dostał oferty. Zapadła decyzja ws. przyszłości w Juventusie

15:53, 1. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt.pl

Arkadiusz Milik i jego przyszłość to w ostatnim czasie duży znak zapytania. Z doniesień dziennika Fakt wynika, że Polak dostał kilka ofert. Niemniej jednak jego celem jest pozostanie w Juventusie.

Arkadiusz Milik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik zostanie w Juventusie

Arkadiusz Milik przed startem Mistrzostw Europy 2024 doznał poważnej kontuzji, która sprawiła, że pauzował przez 652 dni. Na boisko wrócił dopiero w marcu tego roku, gdy zameldował się na murawie w meczu Juventus – Sassuolo. Łącznie w dwóch poprzednich sezonach rozegrał zaledwie 34 minuty.

Wygląda jednak na to, że problemy zdrowotne są już dawno za polskim piłkarzem. 32-latek przepracował pełny okres przygotowawczy i jest do dyspozycji trenera. Problem w tym, że Luciano Spalletti nie dał mu jeszcze szansy w ligowych spotkaniach. Co więcej, włoska prasa pisała o odejściu.

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Nowe informacje ws. przyszłości Milika przekazał dziennik Fakt. Ich zdaniem w ostatnim czasie napastnik dostał kilka ofert. Propozycje pochodziły m.in. z Serie A, ale także z innych lig europejskich. Reprezentant Polski zdecydował się zostać w obecnym klubie. Jego celem jest walka o wywalczenie miejsca w pierwszym składzie. Dopiero po pierwszej rundzie sezonu 2026/2027 przeanalizuje, jak wygląda jego sytuacja. Jeśli nie będzie regularnie grał, niewykluczone, że zdecyduje się na zmianę otoczenia w zimowym oknie transferowym.

Milik jest związany ze Starą Damą od sierpnia 2022 roku. Łącznie rozegrał 77 meczów, w których strzelił 17 bramek. Kontrakt ma ważny do połowy 2027 roku. Obecnie jest wyceniany jedynie na 1,5 mln euro.

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