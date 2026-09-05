Barcelona ma swojego faworyta. Flick powiedział to wprost

Hansi Flick nie ma wątpliwości, kto powinien grać na "dziewiątce". Jak podaje "Mundo Deportivo", trener FC Barcelony stawia na Raphinhę, który świetnie rozpoczął sezon.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie ma wątpliwości. To on ma być kluczowy dla Barcelony

Hansi Flick od początku sezonu konsekwentnie wykorzystuje Raphinhę w roli środkowego napastnika. Brazylijczyk wystąpił na pozycji numer dziewięć we wszystkich trzech dotychczasowych spotkaniach ligowych i szybko udowodnił, że decyzja niemieckiego szkoleniowca nie jest przypadkowa.

Raphinha zdobył już pięć bramek, stając się jednym z najważniejszych zawodników ofensywy mistrza La Liga. Skrzydłowy otrzymał również dodatkowe wyróżnienie, ponieważ został pierwszym kapitanem zespołu na sezon 2026/27. Jego pozycja w drużynie jest zatem wyjątkowo mocna.

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Przed wyjazdowym starciem z Valencią trener Katalończyków został zapytany o powody wystawiania Brazylijczyka w centrum ataku. Niemiec nie pozostawił większych wątpliwości, wskazując, że właśnie takie ustawienie najbardziej odpowiada obecnym potrzebom zespołu.

– Raphinha jest naszym najlepszym kandydatem na pozycję numer 9 – rzekł Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Słowa szkoleniowca pokazują, że nie traktuje Raphinhi jako tymczasowego rozwiązania. Barcelona ma wprawdzie w kadrze innych zawodników mogących występować w ataku, ale na początku kampanii to właśnie Brazylijczyk daje Flickowi najwięcej.

Sytuacja może jednak stać się bardziej interesująca po przerwie reprezentacyjnej. Źródło przekazuje, że Gabriel Jesus jest już gotowy do gry. Nowy nabytek Barcy może zostać zaprezentowany na Mestalla, a następnie otrzymać pierwsze minuty w barwach katalońskiego klubu.