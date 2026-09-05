Real Madryt wiąże z Ardą Gulerem wielkie nadzieje. Jak podaje "AS", Turek wierzy, że trener Jose Mourinho pomoże mu zrobić kolejny krok w trakcie piłkarskiej kariery.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Jose Mourinho ma plan dla Gulera. Real Madryt już to widzi

Real Madryt może w tym sezonie jeszcze mocniej postawić na Ardę Gulera. Turecki pomocnik rozpoczął kampanię w bardzo dobrym stylu i mimo pierwszej porażki zespołu z Realem Betis pozostawił po sobie pozytywne wrażenie. 21-latek miał udział w kreowaniu ofensywy, a jego statystyki pokazują, jak duży wpływ może mieć na grę drużyny.

W przegranym 0:1 spotkaniu Arda Guler stworzył aż siedem okazji bramkowych. Był to najlepszy wynik w ekipie prowadzonej przez Jose Mourinho. Turek dołożył do tego pięć przechwytów, pokazując, że potrafi być aktywny również bez piłki.

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Mimo dobrej postawy pomocnik nie dokończył meczu. Mourinho zdecydował się zdjąć go z boiska po otrzymaniu przez niego żółtej kartki. Portugalczyk podobnie postąpił wcześniej w starciu z Espanyolem, gdy Arda Guler opuścił murawę w okolicach 60 minuty. Chociaż wcześniej zanotował asystę przy trafieniu Jude’a Bellinghama.

Według informacji dziennika „AS” reprezentant Turcji jest przekonany, że współpraca z Mourinho może mieć ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Ardaa Guler ma wierzyć, że wymagania portugalskiego szkoleniowca pozwolą mu stać się bardziej kompletnym i wpływowym zawodnikiem.

Na razie Turek znajduje się również przed Yanem Diomande w walce o miejsce w podstawowym składzie. To szczególnie istotne, ponieważ Real wydał na reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej aż 125 milionów euro.