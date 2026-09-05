Yamal doznał drobnego urazu! Flick ujawnił, co z gwiazdą Barcelony

13:46, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  BarcaInfo [X]

FC Barcelona zagra w niedzielę przeciwko Valencii. Hansi Flick ujawnił, że z drobnym urazem zmaga się Lamine Yamal. Nastolatek doznał stłuczenia mięśni, przez co musiał trenować na mniejszej intensywności.

Lamine Yamal
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Flick nie wie, czy Yamal zagra w meczu Valencia – Barcelona

FC Barcelona w niedzielę zagra na wyjeździe z Valencią. Będzie to ostatnie spotkanie katalońskiego klubu na Estadio Mestalla, ponieważ klub z Walencji zmieni stadion, a obecny obiekt ma zostać wyburzony. Dzień przed starciem 4. kolejki La Liga na konferencji prasowej Hansi Flick przekazał złe wieści w sprawie kluczowego piłkarza. Lamine Yamal doznał drobnego urazu. Nastolatek narzekał na problemy mięśniowe.

Lamine Yamal odczuwał pewne stłuczenie i dziś musiał trenować na innej intensywności – przyznał Hansi Flick, cytowany przez profil BarcaInfo.

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Dziennikarze dopytywali Flicka, czy Yamal będzie w stanie zagrać z Valencią od pierwszej minuty. Niemiecki szkoleniowiec nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Sam zawodnik chce zagrać, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

Trzeba poczekać, żeby dowiedzieć się, czy zagra jutro. Zdecydujemy o tym. Nie wiem, czy odpocznie, czy nie. On chce zagrać. Jest w bardzo dobrej formie. Jego nastawienie i morale się poprawiły. W ostatnim meczu spisał się znakomicie. Dla niego lepiej jest grać niż trenować. On musi grać, by złapać ten rytm. Uważam, że dobrze się stało, że zagrał od początku w pierwszych trzech meczach – powiedział trener FC Barcelony.

W poprzednich meczach Yamal za każdym razem zaczynał od początku. Wystąpił pełne dziewięćdziesiąt minut w starciu z Vallecano i Bilbao oraz zagrał nieco ponad godzinę przeciwko Elche. Łącznie strzelił w tym czasie dwie bramki.

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