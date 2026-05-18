Juventus jest zdecydowany ws. przyszłości Spallettiego

Juventus po porażce z Fiorentiną 0:2 praktycznie stracił szanse na Ligę Mistrzów. Włoskie media ujawniają, że mimo to, pozycja Luciano Spallettiego nie jest zagrożona i szkoleniowiec będzie kontynuował współpracę z klubem także w kolejnych rozgrywkach.

Spalletti nie odejdzie z Juventusu

Juventus stanął przed najważniejszym meczem sezonu, ale kompletnie nie poradził sobie z presją. Porażka z Fiorentiną wywołała ogromne zamieszanie wokół klubu i uruchomiła falę pytań o przygotowanie drużyny do spotkania. Włoscy dziennikarze podkreślają, że problem nie dotyczył wyłącznie taktyki czy jakości piłkarskiej. Według nich Juventus rozsypał się przede wszystkim mentalnie.

Po końcowym gwizdku Luciano Spalletti otwarcie mówił o własnych błędach. – Muszę zrobić analizę samego siebie, bo muszę dawać drużynie coś zupełnie innego – powiedział trener. Szkoleniowiec zapowiedział też rozmowę z Johnem Elkannem jeszcze w tym tygodniu. Mocne słowa padły również ze strony Manuela Locatellego. – Jeśli nie osiągniemy celu, potrzebna będzie ocena. Przede wszystkim nas samych – powiedział kapitan Juventusu.

Włoskie media zwracają uwagę, że atmosfera wokół drużyny była napięta już po meczu z Lecce. Spalletti podczas konferencji prasowych często używał nerwowego tonu i wielu metafor, które miały ukrywać rosnącą frustrację. Największe poruszenie wywołały jednak jego słowa o zimowym mercato. Trener publicznie przypomniał, że oczekiwał sprowadzenia silnego napastnika. – Ja nie robię transferów. Tym zajmują się inni – powiedział szkoleniowiec.

Według włoskich dziennikarzy taki przekaz tylko zwiększył napięcie przed meczem z Fiorentiną. Kolejne dni również miały wyglądać bardzo nerwowo. W klubie panowało niezadowolenie związane z zamieszaniem wokół terminarza Serie A i godzin rozegrania spotkań. Ostatecznie przed meczem nie odbyła się nawet tradycyjna konferencja prasowa. Tym razem Juventus nie wysłał przed media ani trenera, ani żadnego piłkarza. Włoskie media uznały to za kolejny sygnał źle zarządzanej presji przed kluczowym spotkaniem sezonu.

Jednocześnie z Włoch płynie jednoznaczny przekaz. Pozycja Luciano Spllettiego w klubie jest niezagrożona. Wszystko wskazuje na to, że z posadą pożegnają się inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie klubem, ale nie trener.