Marsylia wyceniła Masona Greenwooda. Trzeba zapłacić fortunę

15:45, 17. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Mason Greenwood zapewne odejdzie z Olympique'u Marsylia w nadchodzącym oknie transferowym. Francuzi wycenili go na 70-80 milionów euro - donosi gazeta L'Equipe.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood prawdopodobnie opuści Olympique Marsylia podczas najbliższego letniego okna transferowego. Francuski klub chce spieniężyć kartę zawodniczą 24-letniego skrzydłowego, na którym może zarobić ogromne pieniądze. Sam piłkarz również jest otwarty na podjęcie nowego wyzwania i nie wyklucza zmiany otoczenia już po zakończeniu aktualnego sezonu. Jak informuje dziennik „L’Equipe”, włodarze ze Stade Velodrome oczekują za swojego czołowego zawodnika 70-80 milionów euro.

Czas pokaże, czy znajdzie się kupiec gotowy wyłożyć tak dużą kwotę za jednokrotnego reprezentanta Anglii. W ostatnich miesiącach Greenwood był łączony z takimi gigantami jak Atletico Madryt, FC Barcelona, AS Roma, Liverpool czy Paris Saint-Germain. Prawym napastnikiem interesują się również potęgi z Arabii Saudyjskiej, choć piłkarz nie jest przekonany do przenosin na Bliski Wschód. Prawdopodobnie najchętniej wróciłby do Premier League, gdzie miał okazję grać w niedalekiej przeszłości.

Mason Greenwood przeniósł się do Olympique’u Marsylia latem 2024 roku z Manchesteru United, którego jest wychowankiem. W swoim piłkarskim CV posiada także Getafe, gdzie przebywał na wypożyczeniu. Angielski atakujący rozegrał w obecnych rozgrywkach 44 spotkania, zdobył 26 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z francuskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje władzom mocną pozycję negocjacyjną.

