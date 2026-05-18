FC Barcelona wydała komunikat ws. przyszłości Hansiego Flicka

Oficjalnie: Hansi Flick zostaje w Barcelonie

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Hansim Flickiem. Doświadczony szkoleniowiec zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Co więcej, porozumienie zawiera opcję kontynuowania współpracy również w sezonie 2028/2029, jeśli obie strony wyrażą chęć dalszej wspólnej pracy. Władze Dumy Katalonii nie ukrywają zadowolenia z dotychczasowych wyników 61-letniego Niemca.

Tym samym Flick pozostanie menedżerem drużyny Blaugrany, z którą odniósł już wiele znaczących sukcesów. Przypomnijmy, że niemiecki szkoleniowiec dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo La Ligi, raz triumfował w Pucharze Króla oraz wywalczył dwa Superpuchary Hiszpanii. 61-letni trener z powodzeniem prowadzi Barcelonę od lipca 2024 roku, a pod jego wodzą kataloński zespół wygrał aż 88 ze 116 rozegranych spotkań. Bilans ten potwierdza, że słynny menedżer bardzo szybko odbudował pozycję ekipy z Camp Nou w krajowej piłce.

Hansi Flick w swoim CV posiada również reprezentację Niemiec oraz Bayern Monachium, z którym święcił największe sukcesy. Przez najbliższe lata pozostanie związany z Barceloną i wiele wskazuje na to, że będzie to jego ostatni klub w karierze. Sam trener wielokrotnie podkreślał, iż świetnie czuje się w stolicy Katalonii oraz chce kontynuować projekt budowy drużyny zdolnej do walki o najważniejsze trofea, marząc o zwycięstwie w Lidze Mistrzów.