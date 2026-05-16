Bayern Monachium i Manchester City stoczą o bój o niemiecki talent

Bayern Monachium i Manchester City w letnim okienku transferowym mogą stoczyć bój o wielki talent. Kenneth Eichhorn z Herthy Berlin znajduje się pod ich obserwacją - przekazuje Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Kenneth Eichhorn oraz Konstantin Heide

Nadchodzące lato zapowiada się pracowicie dla Bayernu Monachium oraz Manchesteru City. Oba zespoły poszukują wzmocnień, których będą mogli dokonać w nadchodzącym okienku. Jak poinformował jednak Ekrem Konur, europejscy giganci mogą stoczyć wkrótce walkę o niezwykle utalentowanego gracza. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Kenneth Eichhorn, który na co dzień reprezentuje barwy Herthy Berlin.

Młody pomocnik jest prawdziwym odkryciem ostatnich miesięcy w Niemczech. 16-latek przeboje wszedł na zaplecze Bundesligi, stając się z miejsca ważnym graczem swojego zespołu. Zainteresowanie Bayernu Monachium oraz Manchesteru City nie powinno dziwić. Młodzieżowy reprezentant kraju to talent skalę europejską.

Hertha Berlin zapewne zdecyduje się na sprzedaż swojego wychowanka. Trudno będzie przejść obojętnie obok ogromnych ofert. Kenneth Eichhorn przyniesie stołecznemu zespołowi wielki zysk. Czas pokaże, w którym zespole w kolejnym sezonie będzie mogli oglądać młodzieżowego reprezentanta Niemiec. Na ten moment nie ma faworyta do transferu.

Kenneth Eichhorn w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań w seniorskich barwach Herthy Berlin. Młody pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.