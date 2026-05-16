Manchester United rusza na zakupy. Gwiazda ligowego rywala na celowniku

17:46, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: TEAMtalk

Manchester United dodał na listę życzeń kolejnego pomocnika. A jest nim Morgan Gibbs-White. Pomocnik Nottingham Forest znajduje się też pod obserwacją Tottenhamu Hotspur - donosi "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United jest zmuszony latem pozyskać nowych pomocników. Klub awansował do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, więc potrzebuje szerszej kadry. Z przeprowadzką na Old Trafford jest łączonych wielu zawodników, a najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „TEAMtalk”. Otóż na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się kolejny zawodnika. A jest nim Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest.

Sprowadzenie angielskiego pomocnika z ligowego rywala będzie niezwykle trudnym wyzwaniem dla Manchesteru United. 26-latek odgrywa kluczową rolę w swoim zespole i musiałaby pojawić się na stole kosmiczna oferty, aby władze z City Ground ją rozważyły. Warto zaznaczyć, że Czerwone Diabły nie są osamotnione w wyścigu o transfer. Zawodnik znajduje się też w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Obecnie trudno przewidzieć, kto jest bliżej sprowadzenia Morgana Gibbsa-White’a. Notowanie lepsze ma Manchester United. Czerwone Diabły mogą przekonać zawodnika awansem do Ligi Mistrzów. Los Anglika jednak będzie w pełni leżał w rękach Nottingham Forest.

Morgan Gibbs-White w trwającej kampanii rozegrał 51 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 16 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

