Robert De Zerbi obserwuje piłkarzy, których chciałby mieć w Tottenhamie Hotspur. Jeden z tropów prowadzi do Serie A. Włoch marzy o współpracy z Nicolo Fagiolim z Fiorentiny - przekazuje "Firenze Viola".

PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Nicolo Fagioli celem Roberto De Zerbiego. Co na to Tottenham Hotspur?

Tottenham Hotspur wciąż walczy o utrzymanie w Premier League. Roberto De Zerbi jednak wybiega daleko w przyszłość i już myśli o tym, których piłkarzy chciałby mieć w swoim zespole. Z informacji przekazanych przez „Firenze Viola” dowiadujemy się, że Włoch zerka w kierunku Serie A. W kręgu jego zainteresowań znalazł się Nicolo Fagioli, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny.

Roberto De Zerbi miał okazję bliska przyglądać się Włochowi. Reprezentant Italii imponuje szkoleniowcowi Tottenhamu Hotspur. Koguty jeszcze nie wykazały zainteresowanie zawodnikiem Violi, ale wkrótce może się to zmienić. Szkoleniowiec ma bowiem wolną rękę w poszukiwaniu letnich transferów.

Nicolo Fagioli rozgrywa trudny sezon. Włoski pomocnik przez długie miesiące, wraz z Fiorentiną, męczył się w meczach. Reprezentant Italii jednak jest wyróżniającym się piłkarzem w swoim zespole. Nieprzypadkowo zawodnik znajduje uznanie w oczach samego Roberto De Zerbiego. Czas pokaże, czy Tottenham Hotspur spełni życzenie swojego szkoleniowca.

W obecnym sezonie Nicolo Fagioli rozegrał 44 spotkania w koszulce Fiorentiny. Włoch zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.