Manchester City triumfatorem FA Cup! Semenyo dobił Chelsea [WIDEO]

17:55, 16. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Manchester City zdobył Puchar Anglii w sezonie 2025/2026. W finale na Wembley podopieczni Pepa Guardioli pokonali Chelsea (1:0). Zwycięskiego gola strzelił Antoine Semenyo.

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Puchar Anglii dla Man City. Chelsea walczyła, ale nie dała rady

Manchester City i Chelsea to finaliście najstarszego krajowego pucharu, czyli FA Cup. W wielkim finale na legendarnym Wembley podopieczni Pepa Guardioli chcieli zrewanżować się za przegrany finał przed rokiem. Z kolei The Blues walczyli o przełamanie złej passy trzech przegranych finałów z rzędu. Po dziewięćdziesięciu minutach w lepszych humorach byli Obywatele.

Spotkanie długo nie mogło się otworzyć. W pierwszej połowie akcji pod bramką jednej i drugiej strony było jak na lekarstwo. Kibice oglądali tylko dwa oddane strzały w światło bramki, które zmusiły Roberta Sancheza do interwencji. Nieco lepiej wyglądało to w drugiej połowie, gdzie jedna i druga strona miała swoje okazje. Skuteczniejsi okazali się piłkarze Pepa Guardioli.

W 72. minucie na listę strzelców wpisał się Antoine Semenyo. Ghańczyk pokonał golkipera rywali strzałem piętą po podaniu Erlinga Haalanda. W końcówce gaz wcisnął Manchester City, który dążył do zdobycia drugiego gola. Najpierw powstrzymał ich słupek, a potem dobitkę Cherkiego obronił cudownie bramkarz Chelsea. Więcej bramek nie padło, więc The Citiziens mogli cieszyć się z trofeum.

Porażka w finale Pucharu Anglii oznacza, że Chelsea prawdopodobnie nie zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Zwycięstwo gwarantowało co najmniej fazę ligową Ligi Europy. Natomiast w Premier League zajmują dopiero 9. miejsce.

Chelsea 0:1 Manchester City (72′ Semenyo)

