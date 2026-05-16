Harry Kane błysnął na finiszu Bundesligi. Trzeci tytuł króla strzelców

Harry Kane ustrzelił hat-tricka w wygranym przez Bayern Monachium meczu z FC Koln (5:1) w 34. kolejce 1. Bundesligi. Napastnik po raz trzeci został królem strzelców niemieckich rozgrywek.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Hat-trick Harry’ego Kane’a!

Harry Kane zakończył sezon 1. Bundesligi w wielkim stylu. W sobotnim meczu 34. kolejki Bayern Monachium rozbił FC Koln (5:1) na Allianz Arenie, a głównym bohaterem spotkania został właśnie angielski napastnik. Mistrzowie Niemiec od pierwszych minut dominowali na boisku i nie pozostawili rywalom większych szans.

Największe show skradł jednak Kane, który po raz kolejny udowodnił, że należy do grona najlepszych napastników świata. Anglik skompletował hat-tricka przeciwko Kozłom i dzięki temu zakończył rozgrywki ligowe z imponującym dorobkiem 36 bramek. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił 58 goli w 50 spotkaniach.

𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝐊𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊𝐀 ⚽⚽⚽



Wyborny sezon ligowy Anglika spuentowany świetnym występem w meczu z 1. FC Köln! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/ojKSnbf2XX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 16, 2026

Tym samym reprezentant Anglii po raz trzeci z rzędu sięgnął po koronę króla strzelców Bundesligi. Drugi w klasyfikacji Deniz Undav z VfB Stuttgart strzelił łącznie 19 goli. Spotkanie na Allianz Arenie miało również emocjonalny wymiar dla Leona Goretzki oraz Raphaela Guerreiro. Obaj zawodnicy rozegrali swoje ostatnie spotkanie w barwach bawarskiego giganta przed własnymi kibicami.

🚨👋🏼 Bayern say goodbye to Leon Goretzka and Raphael Guerreiro, both leaving as free agents. pic.twitter.com/YVYSLpFFW3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Przypomnijmy, że Kane trafił do Bayernu latem 2023 roku z Tottenhamu Hotspur za 95 milionów euro. Kontrakt reprezentanta Anglii z Bayernem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Bawarczycy w sobotę (23 maja, godz. 20:30) zmierzą się jeszcze ze Stuttgartem w finale Pucharu Niemiec, który zostanie rozegrany w Berlinie.