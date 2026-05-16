GKS Katowice zatrzymał pomocnika. Jasny sygnał klubu

17:08, 16. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  GKS Katowice

GKS Katowice poinformował o przedłużeniu kontraktu z defensywnym pomocnikiem. Sebastian Milewski podpisał nowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

Rafał Górak
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Sebastian Milewski na dłużej w GKS-ie Katowice

GKS Katowice ma spore szanse na awans do europejskich pucharów. Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Góraka zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Przed zespołem ze Śląska dwa kluczowe spotkania – z Jagiellonią Białystok oraz Pogonią Szczecin.

Jednym z najważniejszych zawodników środka pola katowickiego zespołu jest Sebastian Milewski. W piątek klub ogłosił przedłużenie kontraktu z 28-letnim defensywnym pomocnikiem do czerwca 2029 roku. Milewski trafił do GKS-u w 2024 roku z Arki Gdynia.

Wcześniej pomocnik reprezentował również barwy Piasta Gliwice, Zagłębia Sosnowiec oraz Legionovii Legionowo. W trwającym sezonie Milewski rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego regularność oraz zaangażowanie sprawiły, że stał się jednym z kluczowych zawodników środka pola w układance trenera Góraka.

– Mamy nadzieję, że „Majlo” jeszcze wielokrotnie będzie imponował swoją kreatywnością w środku pola, a dzięki swojej ofiarności i zaangażowaniu będzie pomagał drużynie na boisku – czytamy w komunikacie. W najbliższą niedzielę GKS podejmie Dumę Podlasia, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:45. Piłkarze Adriana Siemieńca kilka dni temu wygrali z Rakowem i nadal liczą się w walce o mistrzostwo Polski.

