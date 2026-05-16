Wolfsburg wciąż żyje. Ekipa Grabary uniknęła spadku [WIDEO]

Wolfsburg uniknął spadku! Grabara i spółka zagrają w barażach
VfL Wolfsburg, choć w sobotę rozegrał mecz ostatniej kolejki w Bundeslidze, nie skończył jeszcze sezonu. Stawką spotkania z FC St. Pauli było miejsce premiowane grą w barażach o utrzymanie. W przypadku porażki drużyna Kamila Grabary spadłaby z ligi.
W pierwszej połowie pierwszoplanowe role odgrywali bramkarze obu ekip, notując wspaniałe interwencje. Jako pierwszy skapitulował golkiper gospodarzy. W 37. minucie pokonał go napastnik Wilków – Konstantinos Koulierakis.
Worek z bramkami na dobre rozwiązał się dopiero w drugiej części gry. St. Pauli szybko doprowadziło do wyrównania. W 57. minucie bramkę po rzucie rożnym zdobył Ceesay. Jeszcze szybciej odpowiedzieli rywale, obejmując prowadzenie siedem minut później.
O wyniku, a zarazem zwycięstwie Wolfsburga mógł przesądzić Christian Eriksen. Duńczyk jednak zmarnował rzut karny w 77. minucie. Na całe szczęście dla gości chwilę później trzeciego gola zdobył Dejan Pejcinović. W efekcie Wilki wygrały (3:1). Nagrodą będzie dwumecz barażowy o utrzymanie w Bundeslidze. Zmierzą się w nim z 3. drużyną tabeli 2. Bundesligi. Z kolei z najwyższej klasy rozgrywkowej spadło St. Pauli oraz Heidenheim, które przegrało na własnym stadionie z FSV Mainz.
FC St. Pauli 1:3 VfL Wolfsburg (57′ Ceesay – 37′ Koulierakis, 64′ Vasilij sam., 80′ Pejcinović)