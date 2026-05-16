Wolfsburg wciąż żyje. Ekipa Grabary uniknęła spadku [WIDEO]

17:26, 16. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

VfL Wolfsburg uniknął bezpośredniego spadku z Bundesligi. W decydującym meczu ekipa Kamila Grabary wygrała z St. Pauli (3:1). Zagrają dwumecz barażowy o pozostanie w elicie.

Kamil Grabara
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg uniknął spadku! Grabara i spółka zagrają w barażach

VfL Wolfsburg, choć w sobotę rozegrał mecz ostatniej kolejki w Bundeslidze, nie skończył jeszcze sezonu. Stawką spotkania z FC St. Pauli było miejsce premiowane grą w barażach o utrzymanie. W przypadku porażki drużyna Kamila Grabary spadłaby z ligi.

W pierwszej połowie pierwszoplanowe role odgrywali bramkarze obu ekip, notując wspaniałe interwencje. Jako pierwszy skapitulował golkiper gospodarzy. W 37. minucie pokonał go napastnik Wilków – Konstantinos Koulierakis.

Worek z bramkami na dobre rozwiązał się dopiero w drugiej części gry. St. Pauli szybko doprowadziło do wyrównania. W 57. minucie bramkę po rzucie rożnym zdobył Ceesay. Jeszcze szybciej odpowiedzieli rywale, obejmując prowadzenie siedem minut później.

O wyniku, a zarazem zwycięstwie Wolfsburga mógł przesądzić Christian Eriksen. Duńczyk jednak zmarnował rzut karny w 77. minucie. Na całe szczęście dla gości chwilę później trzeciego gola zdobył Dejan Pejcinović. W efekcie Wilki wygrały (3:1). Nagrodą będzie dwumecz barażowy o utrzymanie w Bundeslidze. Zmierzą się w nim z 3. drużyną tabeli 2. Bundesligi. Z kolei z najwyższej klasy rozgrywkowej spadło St. Pauli oraz Heidenheim, które przegrało na własnym stadionie z FSV Mainz.

FC St. Pauli 1:3 VfL Wolfsburg (57′ Ceesay – 37′ Koulierakis, 64′ Vasilij sam., 80′ Pejcinović)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości