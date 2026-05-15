Manchester United chce jak najszybciej dopiąć przyjście Edersona. Czerwone Diabły osiągnęły już porozumienie z gwiazdą Atalanty Bergamo. Transfer jest zatem na ostatniej prostej - informuje "TEAMtalk".

Manchester United priorytetowo traktuje pozyskanie nowego środkowego pomocnika w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Czerwone Diabły nie zamierzają czekać i przyspieszają pierwsze wzmocnienie. A w tej sprawie informacje przekazuje „TEAMtalk”. Otóż zespół z Old Trafford osiągnął już porozumienie z Edersonem, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Reprezentant Brazylii od miesięcy jest łączony z Manchesterem United i wydaje się, że lada moment transfer może zostać dopięty. Najtrudniejsze dla Czerwonych Diabłów w tej kwestii było przekonanie pomocnika do transferu. Angielski zespół ma dobre relacje z Atalantą Bergamo, więc wszystko wskazuje na to, że zawodnik wkrótce wyląduje na Old Trafford.

Ederson może się cieszyć ogromnym zainteresowaniem. Nie tak dawno Brazylijczyk był łączony z Atletico Madryt. Hiszpanie wydaje się, że już całkowicie wycofali się z wyścigu o transfer. Teraz Manchester United stoi na pole-position do pozyskania byłego zawodnika Salernitany.

W trwajacej kampanii Ederson rozegrał 40 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Reprezentant Brazylii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się dwoma asystami.