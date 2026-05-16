Juventus rusza po defensora Realu Madryt. To byłby ciekawy ruch

Fran Garcia może rozstać się z Realem Madryt w letnim okienku transferowym. Chrapkę na jego pozyskanie ma Juventus - podaje włoska gazeta Tuttosport.

Fran Garcia na radarze Juventusu

Fran Garcia nie może być pewny swojej przyszłości w Realu Madryt. Hiszpański gigant planuje przebudowę składu podczas letniego okienka transferowego po rozczarowującym sezonie. 26-letni lewy obrońca znajduje się w gronie zawodników, którzy mogą opuścić Santiago Bernabeu zaraz po otwarciu rynku. Władze stołecznego klubu analizują różne opcje kadrowe, a Hiszpan nie ma gwarancji pozostania w zespole na kolejne rozgrywki.

Niewykluczone jednak, że boczny defensor zaliczy miękkie lądowanie. Jak informuje włoski dziennik „Tuttosport”, zainteresowanie Garcią wykazuje Juventus. Turyńczycy planują wzmocnić boki obrony, a sprowadzenie dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii wydaje się bardzo interesującą opcją. Dodatkowym atutem tej operacji byłaby stosunkowo niewielka kwota transakcji, ponieważ ceniony piłkarz prawdopodobnie nie kosztowałby fortuny.

Mierzący 169 centymetrów wahadłowy jest wychowankiem słynnej La Fabriki i niemal całą dotychczasową karierę spędził w Realu Madryt. Wyjątek stanowiły lata 2020-2023, gdy występował w Rayo Vallecano. W obecnym sezonie Garcia rozegrał 22 spotkania, zdobył 1 bramkę oraz zanotował 1 asystę, spędzając na murawie ponad 1200 minut. Jego wartość rynkowa wynosi 15 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do połowy 2027 roku.