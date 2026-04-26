Inter zaliczył wpadkę w drodze po scudetto. Niesamowity powrót Torino [WIDEO]

Inter Mediolan prowadził dwoma golami, ale nie odniósł zwycięstwa. Wyjazdowe starcie z Torino skończyło się remisem (2:2). Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter Mediolan pędzi po mistrzostwo Włoch, ale w niedzielę zaliczył drobną wpadkę w starciu z Torino w ramach 34. kolejki Serie A. Mimo prowadzenia różnicą dwóch goli podopieczni Cristiana Chivu tylko zremisowali (2:2). W efekcie mają dziesięć punktów przewagi nad Napoli. Tak czy inaczej, za tydzień mogą świętować 21. w historii scudetto, jeśli pokonają u siebie Parmę.

Worem z bramkami otworzył w 23. minucie Marcus Thuram. Francuz wykończył dośrodkowanie Federico Dimarco, dla którego była to 17. asysta w lidze. Niecałe czterdzieści minut później ponownie asystował, lecz na listę strzelców wpisał się Yann Bisseck.

Do 70. minuty spotkania nic nie wskazywało na to, żeby Nerazzurri zgubili punkty na Stadio Olimpico do Torino. Najpierw błąd w obronie gości wykorzystał Giovanni Simeone, a dziewięć minut później sędzia odgwizdał rękę Carlosa Augusto w polu karnym. Jedenastkę na bramkę zamienił Nikola Vlasić. Ostatecznie po dziewięćdziesięciu minutach na tablicy wyników było (2:2).

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 26, 2026

W przyszłym tygodniu Inter zmierzy się z Parmą. Z kolei drugie w tabeli Napoli zagra z Como. Nawet w przypadku zwycięstwa Neapolitańczyków, wygrana Il Biscione zapewni im mistrzostwo Włoch. Matematyczne szanse na tytuł ma jeszcze AC Milan.

Torino 2:2 Inter Mediolan (70′ Simeone, 79′ Vlasić – 23′ Thuram, 61′ Bisseck)