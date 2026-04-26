Lewandowski podjął decyzję ws. przyszłości w Barcelonie! Wszystko jasne

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony - napisał Guillem Balague na łamach BBC Sport. Wygląda na to, że przed Polakiem ostatnie mecze w barwach katalońskiego klubu.

Lewandowski odchodzi z FC Barcelony – przekonuje Guillem Balague

Robert Lewandowski od lipca 2022 roku jest piłkarzem FC Barcelony. Katalończycy ściągnęli go z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Inwestycja szybko okazała się dla nich strzałem w dziesiątkę, ponieważ już w pierwszym sezonie z nim na boisku wygrali m.in. mistrzostwo Hiszpanii. W dodatku sam napastnik został królem strzelców La Liga, zdobywając 23 bramki w lidze.

Od kilku miesięcy najważniejszym pytaniem w kontekście Lewandowskiego jest to, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Obecna umowa obowiązuje do końca sezonu, a Blaugrana chce sprowadzić młodszego napastnika, którego zmiennikiem byłby właśnie Polak. Tamtejsze media sugerowały, że klub przedstawił 37-latkowi propozycję nowego kontraktu, ale miała zostać odrzucona. Finalnie okazało się to nieprawdą, ponieważ nikt nie kontaktował się z piłkarzem odnośnie pozostania na Camp Nou.

Szokujące informacje przekazał Guillem Balague. Dziennikarz poinformował, że Lewandowski podjął już decyzję w sprawie przyszłości. Jeśli wierzyć w jego doniesienia, kapitan reprezentacji Polski w sezonie 2026/2027 zagra w barwach nowego klubu. „Robert Lewandowski odchodzi” – napisał Balague na łamach portalu BBC Sport.

Lewandowski na ten moment ma na swoim koncie 188 meczów w Barcelonie, w których zdobył 118 goli i zaliczył 24 asysty. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zagra od lipca, ale wiele wskazuje na to, że będzie to Serie A. Faworytem zdaniem mediów pozostaje Juventus.