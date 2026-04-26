Gorzkie słowa Borka nt. piłkarza Legii. „Zastanawiam się, jak mu pomóc”

Legia Warszawa przegrała z Lechem Poznań aż 0:4, a kolejne słabe spotkanie rozegrał m.in. Kacper Urbański. "Zastanawiam się, jak mu pomóc" - powiedział Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego"

Kacper Urbański kolejny raz zawiódł

Legia Warszawa przegrała dzisiaj bardzo ważny mecz z Lechem Poznań. Dla stołecznego klubu to porażka, która musi dawać wiele do myślenia, bowiem na tym etapie sezonu nie ma już marginesu błędu. Końcówka sezonu, a szczególnie bezpośredni mecz z Widzewem Łódź, jawi się jako bardzo wymagająca walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Dlatego też Wojskowi muszą mocno się zmobilizować przez najbliższe dni. W starciu z Kolejorzem było bowiem widać wiele mankamentów. Jednym z najsłabiej prezentujących się piłkarzy był Kacper Urbański, który kolejny raz przeszedł obok spotkania i zebrał negatywne opinie od ekspertów. Jedną z nich wystawił Mateusz Borek, który dosadnie wypowiedział się pomocniku, który miał być gwiazdą ligi.

– Drużyna Legii nadaje się totalnie do przebudowy. Próg wejścia do tego, żeby grać w niej, jest porażająco niski. Totalnie mnie zawiódł Urbański. Zastanawiam się, jak mu pomóc – powiedział Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego” po meczu Lech – Legia.

Kacper Urbański w tym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-letniego młodzieżowego reprezentanta Polski na 2,5 miliona euro. Jeszcze niespełna dwa lata temu był on wart 7 milionów euro.

