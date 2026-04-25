Chelsea FC – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

Chelsea – Leeds: typy bukmacherskie

W drugim półfinale Pucharu Anglii zagrają kluby, których z różnych względów mogliśmy nie spodziewać się na tym etapie rozgrywek. Chelsea przeżywa ogromy kryzys sportowy, ale była była w stanie wykorzystać korzystne losowanie. Jej przeciwnikiem w walce o finał będzie Leeds United, beniaminek tego sezonu Premier League. Która z drużyn zagra na Wembley w finale tego turnieju? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Chelsea – Leeds: ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie były dla Chelsea pasmem nieustających rozczarowań. The Blues wygrali zaledwie jeden z ośmiu poprzednich meczów. Udało im się pokonać jedynie grające w niższych klasach rozgrywkowych Port Vale (7:0). Londyńczycy mają na tyle poważny kryzys sportowy, że ostatniego gola w Premier League strzelili 4 marca z Aston Villą (4:1).

Na drugim biegunie plasuje się Leeds, które w analogicznym okresie pozostaje niepokonane. Passa ta obejmuje między innymi wyeliminowanie z Pucharu Anglii Norwich City i West Hamu United. Cennym osiągnięciem dla kibiców tej drużyny jest też z pewnością pokonanie Manchesteru United na Old Trafford (2:1).

Chelsea – Leeds: historia

Ostatnia pucharowa konfrontacja tych drużyn zakończyła się pomyślnie dla Chelsea. Jej zwycięstwo było jednak minimalne. Od tego czasu Leeds wykonało spory progres, ponieważ było w stanie pokonać u siebie The Blues 3:1. Z kolei w tym sezonie w Londynie padł remis 2:2.

Chelsea – Leeds: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Chelsea. Wskazuje na to współczynnik 2.10 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Leeds możesz zagrać po kursie około 11.00.

Chelsea Remis Leeds 2.10 3.60 3.35 2.10 3.60 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2026 16:04

Chelsea – Leeds: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Chalobah, Hato, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Pedro, Neto; Delap

Leeds: Perri; Struijk, Bijol, Rodon; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin

Jak zakończy się mecz? Awans Chelsea

Awans Leeds Awans Chelsea

Awans Leeds 0 Votes

Chelsea – Leeds: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Leeds odbędzie się w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.