Chelsea FC – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Chelsea – Leeds: typy bukmacherskie
W drugim półfinale Pucharu Anglii zagrają kluby, których z różnych względów mogliśmy nie spodziewać się na tym etapie rozgrywek. Chelsea przeżywa ogromy kryzys sportowy, ale była była w stanie wykorzystać korzystne losowanie. Jej przeciwnikiem w walce o finał będzie Leeds United, beniaminek tego sezonu Premier League. Która z drużyn zagra na Wembley w finale tego turnieju? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Chelsea – Leeds: ostatnie wyniki
Ostatnie tygodnie były dla Chelsea pasmem nieustających rozczarowań. The Blues wygrali zaledwie jeden z ośmiu poprzednich meczów. Udało im się pokonać jedynie grające w niższych klasach rozgrywkowych Port Vale (7:0). Londyńczycy mają na tyle poważny kryzys sportowy, że ostatniego gola w Premier League strzelili 4 marca z Aston Villą (4:1).
Na drugim biegunie plasuje się Leeds, które w analogicznym okresie pozostaje niepokonane. Passa ta obejmuje między innymi wyeliminowanie z Pucharu Anglii Norwich City i West Hamu United. Cennym osiągnięciem dla kibiców tej drużyny jest też z pewnością pokonanie Manchesteru United na Old Trafford (2:1).
Chelsea – Leeds: historia
Ostatnia pucharowa konfrontacja tych drużyn zakończyła się pomyślnie dla Chelsea. Jej zwycięstwo było jednak minimalne. Od tego czasu Leeds wykonało spory progres, ponieważ było w stanie pokonać u siebie The Blues 3:1. Z kolei w tym sezonie w Londynie padł remis 2:2.
Chelsea – Leeds: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Chelsea. Wskazuje na to współczynnik 2.10 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Leeds możesz zagrać po kursie około 11.00.
Chelsea – Leeds: przewidywane składy
Chelsea: Sanchez; Acheampong, Chalobah, Hato, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Pedro, Neto; Delap
Leeds: Perri; Struijk, Bijol, Rodon; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin
Jak zakończy się mecz?
- Awans Chelsea
- Awans Leeds
0 Votes
Chelsea – Leeds: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Leeds odbędzie się w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.