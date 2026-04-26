Barcelona rezygnuje z transferu gwiazdora. On nie trafi na Camp Nou

FC Barcelona nie sprowadzi Rafaela Leao w letnim okienku transferowym. Kataloński klub wycofał się z wyścigu o pozyskanie portugalskiego skrzydłowego - czytamy na włoskiej stronie Calciomercato. 26-letni atakujący może wylądować w Premier League.

Rafael Leao może opuścić AC Milan w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Według najnowszych doniesień mediów mediolański klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika. 26-letni skrzydłowy nie prezentuje w obecnym sezonie najwyższej formy, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Władze giganta z Półwyspu Apenińskiego są więc skłonne rozważyć propozycje opiewające na minimum 50 milionów euro. To oznacza, że przyszłość portugalskiej gwiazdy stoi pod dużym znakiem zapytania.

Leao przez dłuższy czas był łączony z przeprowadzką do Barcelony. Jak informuje w niedzielny poranek włoski portal „Calciomercato”, kataloński klub zrezygnował jednak z planów sprowadzenia lewego napastnika. Co prawda 28-krotni mistrzowie Hiszpanii analizowali możliwość zakontraktowania Leao, lecz ostatecznie porzucili ten pomysł.

Powodem takiej decyzji miały być zbyt wysokie oczekiwania finansowe zarówno Milanu, jak i samego piłkarza. Tym samym transfer skrzydłowego na Camp Nou jest obecnie mało realny, co zwiększa szanse potentatów z Premier League na pozyskanie mierzącego 188 centymetrów zawodnika. Jego sytuację obserwują m.in. Chelsea czy Manchester United.

43-krotny reprezentant Portugalii broni barw ekipy Rossonerich od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na San Siro z Lille za niespełna 50 milionów euro. W trwającej kampanii wychowanek Sportingu Lizbona rozegrał 27 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro, co odpowiada oczekiwaniom włoskiego klubu. Zatem ewentualne ściągnięcie Rafaela Leao będzie kosztowną operacją.