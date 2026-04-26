Wybuchła nowa afera w Serie A. Inter czuje się pokrzywdzony

Inter Mediolan znalazł się w centrum głośnej sprawy związanej ze śledztwem dotyczącym sędziów w Serie A. Według Corriere della Sera klub odczuwa wyraźne niezadowolenie w związku z zaistniałą sytuacją.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Beppe Marotta

Inter zamieszany w aferę sędziowską w Serie A

Inter Mediolan został wymieniony w kontekście dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę w Mediolanie. Sprawa dotyczy domniemanych nieprawidłowości przy obsadzie sędziowskiej oraz decyzjach VAR. W dokumentach pojawiają się odniesienia do konkretnych meczów z udziałem klubu.

Władze Interu zachowują oficjalne milczenie, ale ich stanowisko jest jednoznaczne. Klub podkreśla brak jakichkolwiek zamieszanych osób związanych z drużyną. To buduje poczucie spokoju, ale nie eliminuje emocji. Według doniesień w klubie dominuje zaskoczenie rozwojem wydarzeń. Działacze śledzą sytuację poprzez media i agencje prasowe. Jednocześnie są przekonani o swojej niewinności.

Wyraźnie widoczne jest jednak rozgoryczenie związane z momentem publikacji informacji. Inter walczy o najważniejsze cele sezonu i przygotowuje się do finału Pucharu Włoch. W takim kontekście pojawiające się doniesienia wywołują dodatkowe napięcie. W klubie zwraca się także uwagę na wyniki spotkań przywoływanych w śledztwie. Mecze te zakończyły się niekorzystnie dla zespołu. Podkreślany jest również wpływ błędów sędziowskich na walkę o tytuł w poprzednim sezonie.

Dodatkowe emocje budzą relacje z niektórymi arbitrami wymienianymi w sprawie. Wskazuje się na napięcia oraz kontrowersyjne decyzje w kluczowych momentach. To tylko potęguje poczucie niesprawiedliwości.

Na koniec pojawia się szerszy kontekst całej sytuacji. Według doniesień Inter może być elementem większego konfliktu wewnątrz środowiska sędziowskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy i może przynieść kolejne wątki.

