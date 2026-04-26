Inter Mediolan zarzucił sieć na obrońcę Manchesteru City

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

John Stones łączony z Interem Mediolan

John Stones odejdzie z Manchesteru City podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 31-letni stoper ma ważny kontrakt z angielskim klubem do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo już, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Środkowy obrońca rozpoczął już poszukiwania nowego zespołu, do którego dołączy bez kwoty odstępnego po zakończeniu aktualnej kampanii. Z tego powodu doświadczony piłkarz wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym.

87-krotny reprezentant Anglii może trafić do ligi włoskiej. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Stones zaoferował swoje usługi Juventusowi, choć nie wiadomo jeszcze, czy turyńczycy zdecydują się na taką transakcję. Sam zawodnik nie wyklucza jednak przeprowadzki do innego włoskiego potentata. Jak podaje gazeta „Tuttosport”, sytuacji defensora uważnie przygląda się między innymi Inter Mediolan, a gra na Stadio Giuseppe Meazza ma być dla niego bardzo kuszącą perspektywą.

John Stones występuje w barwach ekipy Obywateli od sierpnia 2016 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za ponad 55 milionów euro z Evertonu. W obecnym sezonie rozegrał jedynie 16 spotkań, spędzając na murawie zaledwie 1058 minut. Doświadczony stoper nie zawsze mieści się w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę, dlatego przenosiny do Włoch mogłyby być dla niego szansą na regularniejszą grę. Jego przyszłość wyjaśni się w najbliższych miesiącach, gdy otworzy się letnie okno transferowe.