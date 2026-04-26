Widzew wygrał, ale Vuković przekazał złe wieści. Koniec sezonu dla kluczowego piłkarza

19:06, 26. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  widzewtomy.net

Widzew Łódź pokonał Motor Lublin (2:0) i wydostał się ze strefy spadkowej. Aleksandar Vuković cytowany przez serwis widzewtomy.net przekazał, że dla Lukasa Leragera to koniec sezonu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Lukas Lerager z kontuzją, która wyłącza go do końca sezonu

Widzew Łódź zdobył komplet punktów w starciu z Motorem Lublin (2:0). Zwycięstwo pozwoliło im wydostać się na chwilę ze strefy spadkowej. To, czy ponownie się w niej znajdą będzie zależało od rozstrzygnięcia spotkania Arki Gdynia z Piastem Gliwice.

Trzy punkty zapewnił Czerwonej Armii Carlos Isaac oraz Lukar Lerager. Niestety, ale autor drugiego gola nie był w stanie dokończyć meczu. W 85. minucie opuścił boisko ze względu na kontuzję. Na ten moment nie ma oficjalnej informacji ws. stanu zdrowia, ale Aleksandar Vuković przekazał, że mowa o poważniejszym urazie. Dla piłkarza to prawdopodobnie koniec sezonu. Urazu doznał także Przemysław Wiśniewski, który asystował przy pierwszej bramce. W przypadku obrońcy trener uspokoił, mówiąc, że to nic poważnego.

Dla Lukasa Leragera to chyba koniec sezonu. Zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz, ale uraz wygląda na poważniejszy niż się wydawało i najprawdopodobniej w tym sezonie nie będę mógł już z niego skorzystać – mówił Aleksandar Vuković, cytowany przez widzewtomy.net.

Nie wiemy na razie, co z urazem Przemysława Wiśniewski, ale nie wygląda to poważnie – dodał trener Widzewa.

Lerager trafił do Widzewa zimą tego roku z Kopenhagi na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory rozegrał 11 meczów, w których zdobył jednego gola. Z kolei Wiśniewski kosztował ok. 3 mln euro i udało mu się uzbierać 13 spotkań w nowym klubie.

