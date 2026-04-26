Roma wzięła pod lupę reprezentanta Grecji. Imponuje skutecznością

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Andreas Tetteh celem transferowym Romy

AS Roma ma obecnie na swoim koncie 51 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli Serie A, walcząc o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Giallorossich liczy jednak na jeszcze lepszy wynik w następnym sezonie. Dlatego władze rzymskiego klubu planują znacząco wzmocnić skład podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Priorytetem działaczy ze Stadio Olimpico może stać się zwiększenie jakości w ofensywie.

Niewykluczone, że włoski gigant postawi na nowego napastnika. Jak poinformował w niedzielne popołudnie serwis „Sportdog.gr”, na celowniku Romy znalazł się bowiem Andreas Tetteh. 24-letni grecki snajper imponuje wysoką formą w barwach Panathinaikosu Ateny i regularnie potwierdza swoją skuteczność. Jego bardzo dobra postawa przykuła uwagę ekipy ze stolicy Włoch, która przygotowuje ofertę za utalentowanego zawodnika.

Czterokrotny reprezentant Grecji występuje w drużynie Koniczynek od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Stadion im. Apostolosa Nikolaidisa za ponad 2 miliony euro z AE Kifisii. Mierzący 188 centymetrów napastnik niezwykle szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ateńskiego zespołu. Warto dodać, że wygrał rywalizację między innymi z Karolem Świderskim. Tetteh w trwającej kampanii zdobył 13 bramek i zanotował 8 asyst, a serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową jest na 5-10 milionów euro.