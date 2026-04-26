Lech Poznań z wielkim krokiem w stronę mistrzostwa Polski! Legia bez szans [WIDEO]

Lech Poznań pokonał dziś Legię Warszawa w hicie kolejki aż 4:0. Wynik ten ustalono w pierwszej połowie. Kolejne trzy punkty, szczególnie w takim stylu, sprawiają, że to wielki krok Kolejorza w stronę mistrzostwa Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Elitim

Lech rozbił Legię w ligowym klasyku aż 4:0

Lech Poznań podejmował dziś przed własną publicznością zespół Legii Warszawa. Wszystko prze pierwszym gwizdkiem sędziego Piotra Lasyka wskazywało na to, że faworytem są gospodarze. Niewiele jednak mówiło o tym, że należy spodziewać się aż takiej dominacji. Wojskowi przecież w ostatnich tygodniach radzili sobie już całkiem dobrze.

A jednak, już w 3. minucie spotkania gola dającego prowadzenie zdobył Ali Gholizadeh. Gwiazdor Kolejorza świetnie uderzył z linii szesnastego metra i nie dał żadnych szans bramkarzowi gości. Warto jednak podkreślić całą akcję gospodarzy, którzy świetnie rozegrali piłkę w fazie ataku i zaskoczyli defensywę rywali. W kolejnych minutach ataki nadal następowały jeden po drugim, a Legia właściwie miała problem z utrzymaniem się przy piłce w jakikolwiek sposób.

𝐀𝐋𝐈 𝐆𝐇𝐎𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐄𝐇! 🚀 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀! 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋! 😍



Kolejorz prowadzi z Legią już od 3. minuty!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/VJy9VYUBTt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 26, 2026

Kluczowym momentem meczu jest jednak chyba czerwona kartką, którą zobaczył Rafał Augustyniak w 21. minucie rywalizacji. Sędzia Lasyk, po analizie VAR, zmienił pierwotną decyzję z żółtej kartki na czerwony kartonik. To wywołało sporo dyskusji i wydaje się, że faktycznie jest to kontrowersyjna decyzja arbitra. Chwilę później grę w osłabieniu zaczął wykorzystywać Lech. Najpierw w 31. minucie piłkę do siatki skierował Mikael Ishak. Kolejne dziesięć minut okazało się być zabójcze. W 38. minucie rywalizacji prowadzenie na 3:0 podwyższył Michał Gurgul, a trzy minuty przed końcem znów trafił kapitan gospodarzy. Finalnie więc zapowiadało się bardzo trudne 15 minut przerwy w szatni Legii.

Po zmianie stron obraz meczu jakoś szczególnie zmianie nie uległ. Piłkarze Nielsa Frederiksena nadal atakowi, ale co warto zaznaczyć, tym razem już mniej skutecznie. To z pewnością po części zasługa graczy ze stolicy, którzy nieco lepiej prezentowali się w drugiej odsłonie meczu. Ta poprawa odnosi się jednak głównie do defensywa, która zatrzymała dalszą katastrofę, gdyż w ataku nadal panowała pełna posucha. Wystarczy tylko powiedzieć, że Warszawiacy w tym meczu oddali tylko pięć strzałów i żadnego celnego. Trudno było więc szukać pozytywów i nadziei na poprawę sytuację.

Lech Poznań wygrywają 4:0 nad Legią Warszawa zdecydowanie zrobił krok w stronę mistrzostwa Polski. Obecnie, patrząc także, a może przede wszystkim na grę, jest to najpoważniejszy kandydat do tytułu. Stołeczny zespół z kolei znów musi zacząć kontrolować to, co dzieje się za jego plecami.

Zobacz także: Widzew wygrał, ale Vuković przekazał złe wieści. Koniec sezonu dla kluczowego piłkarza