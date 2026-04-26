Atletico Madryt straci gwiazdę. Simeone może mieć poważny problem

Atletico Madryt może mieć spory problem przed półfinałem Ligi Mistrzów. Jak podaje SPORT, Diego Simeone może nie mieć do dyspozycji największej gwiazdy.

Julian Alvarez nie zdąży na starcie z Arsenalem?

Julian Alvarez może nie być gotowy na jedno z kluczowych spotkań sezonu. Napastnik Atletico Madryt zmaga się z problemami mięśniowymi, które ciągną się jeszcze od finału Pucharu Króla. Dlatego nie zagrał nawet minuty w ostatnim meczu ligowym z Athletic Bilbao.

Choć Argentyńczyk był na ławce rezerwowych, to nie brał udziału w rozgrzewce ani nie był brany pod uwagę przy zmianach. Diego Simeone nie chciał podejmować żadnego ryzyka. Tymczasem pierwotny plan był zupełnie inny. Sztab chciał dać mu kilka minut, aby utrzymać rytm meczowy. Jednak ból nie ustępował.

W związku z tym drużyna może przystąpić do hitowego meczu osłabiona. Z drugiej strony podobne kłopoty ma też Arsenal. Kai Havertz oraz Eberechi Eze również zakończyli ostatni mecz z urazami. Obie ekipy zmagają się więc z podobnymi problemami.

Na razie występ Alvareza stoi pod znakiem zapytania. To ważny zawodnik Los Colchoneros, który w tym sezonie strzelił dziewiętnaście bramek i zanotował dziewięć asyst.

