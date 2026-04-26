Real przeprowadzi pierwszy transfer. Jeszcze przed końcem sezonu

Real Madryt podjął decyzję o ponownym sprowadzeniu Nico Paza po jego udanym sezonie w Serie A. Według dziennika AS klub chce skorzystać z opcji wykupu jeszcze przed latem.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Real Sociedad)

Nico Paz wróci do Realu Madryt

Real Madryt zdecydował się aktywować klauzulę odkupu Nico Paza po jego znakomitej grze w Como. Młody Argentyńczyk zrobił duże wrażenie swoimi występami. Jego postępy przekonały działaczy do szybkiego działania. Zawodnik trafił do włoskiego klubu latem 2024 roku za 6 milionów euro. Podpisał pięcioletni kontrakt, ale Real zabezpieczył swoje interesy. Klub zachował połowę praw do przyszłej sprzedaży oraz możliwość odkupu.

Warunki umowy były jasno określone już wcześniej. Real mógł odkupić piłkarza za 8 milionów euro w 2025 roku. Kwota rośnie w kolejnych latach, co dodatkowo motywuje Królewskich do szybszej decyzji.

Termin aktywacji klauzuli upływa 30 maja, lecz w Madrycie nie zamierzają czekać. Klub jest przekonany, że zawodnik jest gotowy na powrót. Od nowego sezonu ma być częścią pierwszego zespołu. Decyzja przekreśla plany innych klubów zainteresowanych transferem. Inter liczył na sprowadzenie ofensywnego pomocnika jako jednego z głównych celów. Teraz ten scenariusz nie będzie możliwy.

Como również chciało zatrzymać swojego lidera na dłużej. Klub docenia jego wkład w ostatni sezon i rozwój drużyny. Mimo to będzie musiał pogodzić się z jego odejściem. Relacje między klubami pozostają jednak dobre i mogą przynieść kolejne ruchy. Real rozważa wypożyczenie innych młodych zawodników do Como. Wśród nich wymienia się Daniela Yaneza oraz Jesusa Forteę.

