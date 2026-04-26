Inter gotowy na sprzedaż gwiazdora. Napoli i Roma zacierają ręce

Inter Mediolan stoi przed decyzją dotyczącą przyszłości Davide Frattesiego przed letnim oknem transferowym. Według Calciomercato rośnie prawdopodobieństwo, że pomocnik opuści klub w poszukiwaniu regularnej gry.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Frattesi odejdzie latem z Interu

Inter Mediolan sprowadził Davide Frattesiego z Sassuolo w 2023 roku, a następnie zdecydował się na jego wykup. Mimo oczekiwań zawodnik nie zdołał na stałe przebić się do podstawowego składu. W zespole prowadzonym przez Cristiana Chivu pełni głównie funkcję uzupełniającą.

Sytuacja ta wpływa na jego dalsze plany sportowe oraz decyzje podejmowane przez otoczenie. Pomocnik jest postrzegany jako wartościowy element rotacji, ale nie jako filar projektu na przyszłość. To sprawia, że obie strony coraz poważniej rozważają rozstanie.

Pierwsze próby zmiany klubu pojawiły się już zimą tego roku. Nottingham Forest było blisko sfinalizowania transferu, jednak ostatecznie nie osiągnięto porozumienia. Mimo to rozmowy pokazały, że zawodnik wzbudza konkretne zainteresowanie na rynku.

Obecnie najbardziej aktywne pozostają Napoli oraz AS Roma. Oba kluby planują wzmocnienie środka pola i widzą w Frattesim zawodnika gotowego do gry na wysokim poziomie. Transfer do jednego z tych zespołów mógłby zapewnić mu regularne występy.

Priorytet piłkarza pozostaje niezmienny i jasno określony. Chce trafić do drużyny, w której będzie odgrywał ważną rolę i regularnie pojawiał się na boisku. Jednocześnie zależy mu na utrzymaniu sportowego poziomu zbliżonego do tego, który oferuje Inter.

