Bremer powiedział wprost, co wpłynęło na lepszą grę Juventusu

09:07, 26. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Juventus przygotowuje się do kluczowego meczu z Milanem w końcówce sezonu. Gleison Bremer podczas konferencji zdradził, że zespół wyraźnie się rozwija i staje się coraz lepszy na boisku.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Bremer przed meczem z Milanem

Gleison Bremer podkreślił, że Juventus stopniowo poprawia swoją formę. Zespół korzysta na grze raz w tygodniu i może lepiej pracować na treningach. To przekłada się na większą stabilność na boisku. Obrońca zwrócił uwagę na rozwój całej formacji defensywnej. – Świadomość moja, Kalulu, Kelly’ego i Gattiego wzrosła – powiedział zawodnik. Dodał, że solidna obrona jest kluczem do wygrywania spotkań.

Przed Juventusem ważne starcie z Milanem, które może mieć duże znaczenie. – Wygrana byłaby ważna dla ciągłości, ale wiemy, że to nie będzie łatwe – przyznał Bremer. Podkreślił także klasę rywala i doświadczenie jego trenera.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Piłkarz odniósł się również do pracy szkoleniowców w klubie. – Spalletti chce zawsze mieć kontrolę nad meczem – zaznaczył. Wskazał, że drużyna stara się realizować tę filozofię na boisku.

Bremer nie ukrywa swoich ambicji związanych z przyszłością. – Aby być uznanym za mistrza, trzeba wygrywać – powiedział. Podkreślił, że chce sięgać po trofea, bo czas na sukcesy w jego przypadku jest ograniczony.

Obrońca wrócił także do tematu swojej formy po kontuzji. Przyznał, że powrót po zerwaniu więzadeł to długi proces. Zaznaczył jednak, że jest na dobrej drodze i stopniowo wraca do pełni możliwości.

Zobacz również: Lewandowski nie jest przekonany do tej oferty. Rozważa inne opcje