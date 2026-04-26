Bremer powiedział wprost, co wpłynęło na lepszą grę Juventusu

Juventus przygotowuje się do kluczowego meczu z Milanem w końcówce sezonu. Gleison Bremer podczas konferencji zdradził, że zespół wyraźnie się rozwija i staje się coraz lepszy na boisku.

Na zdjęciu: Bremer

Bremer przed meczem z Milanem

Gleison Bremer podkreślił, że Juventus stopniowo poprawia swoją formę. Zespół korzysta na grze raz w tygodniu i może lepiej pracować na treningach. To przekłada się na większą stabilność na boisku. Obrońca zwrócił uwagę na rozwój całej formacji defensywnej. – Świadomość moja, Kalulu, Kelly’ego i Gattiego wzrosła – powiedział zawodnik. Dodał, że solidna obrona jest kluczem do wygrywania spotkań.

Przed Juventusem ważne starcie z Milanem, które może mieć duże znaczenie. – Wygrana byłaby ważna dla ciągłości, ale wiemy, że to nie będzie łatwe – przyznał Bremer. Podkreślił także klasę rywala i doświadczenie jego trenera.

Piłkarz odniósł się również do pracy szkoleniowców w klubie. – Spalletti chce zawsze mieć kontrolę nad meczem – zaznaczył. Wskazał, że drużyna stara się realizować tę filozofię na boisku.

Bremer nie ukrywa swoich ambicji związanych z przyszłością. – Aby być uznanym za mistrza, trzeba wygrywać – powiedział. Podkreślił, że chce sięgać po trofea, bo czas na sukcesy w jego przypadku jest ograniczony.

Obrońca wrócił także do tematu swojej formy po kontuzji. Przyznał, że powrót po zerwaniu więzadeł to długi proces. Zaznaczył jednak, że jest na dobrej drodze i stopniowo wraca do pełni możliwości.

Zobacz również: Lewandowski nie jest przekonany do tej oferty. Rozważa inne opcje

