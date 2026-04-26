Frederiksen zabrał głos ws. przyszłości w Lechu Poznań! Na to liczy

W ostatnim czasie sporo mówiło się, że Niels Frederiksen wraz z końcem czerwca może odejść z Lecha Poznań. Jednak jak sam powiedział na antenie "Canal+ Sport", rozmowy ws. przedłużenia umowy się toczą, choć nic nie jest jeszcze pewne.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen potwierdza, toczą się rozmowy ws. nowego kontraktu

Lech Poznań rozgromił dzisiaj zespół Legii Warszawa aż 4:0 przed własną publicznością. Tym samym Kolejorz zdecydowanie przybliżył się do mistrzostwa Polski. Na ostatnim etapie sezonu wszystko wskazuje na to, że właśnie oni są faworytem. Obecnie mają trzy punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze.

W ostatnim czasie jednak zaczęto spekulować o przyszłości trenera Nielsa Frederiksena w klubie ze stolicy Wielkopolski. Kontrakt Duńczyka obowiązuje bowiem do końca czerwca i klub zastanawia się, co zrobić dalej. Być może nawet mistrzostwo Polski nie da jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sam 55-letni szkoleniowiec w rozmowie w programie „Liga+ Extra” na antenie „Canal+ Sport” przekazał, że negocjacje się toczą, ale nic nie jest jeszcze pewne.

– Rozmawialiśmy jakiś czas temu. Jeszcze nie podjąłem decyzji, taka jest prawda. Mogę zostać i odejść. Zgadzam się z tym, że powinniśmy szybko podjąć ostateczną decyzję. Najważniejsze jednak jest to, że cały czas rozmawiamy, a wszystko toczy się konstruktywnie i pozytywnie – powiedział Niels Frederiksen w rozmowie z „Canal+ Sport”.

Niels Frederiksen do tej pory prowadził zespół Lecha Poznań w 85 meczach. Zanotował w nich średnią punktową 1,85 pkt./mecz. W poprzednim sezonie Duńczyk wywalczył mistrzostwo Polski.

