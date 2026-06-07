Inter pracuje nad nowymi kontraktami. Dwóch graczy z ofertami

Inter wygrał mistrzostwo i puchar Włoch. Nerazzurri pracują nad kształtem kadry na kolejny sezon. Piero Ausilio, dyrektor sportowy ekipy z Mediolanów, zapewnił, że klub rozmawia z dwoma zawodnikami na temat przedłużenia współpracy.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez i Henrich Mychitarian

Inter chce kontynuować współpracę

W letnim okienku Inter na pewno pożegna się z przynajmniej jednym piłkarzem – Denzel Dumfries zamieni Mediolan na Madryt. Wiemy już także, że Piotr Zieliński będzie miał konkurenta. Nerazzurri potwierdzili wykup Aleksandara Stankovicia z Cub Brugge. Mistrzowie Italii pracują także nowymi umowami dla dwóch doświadczonych zawodników.

Najlepsza ekipa Serie A chce przedłużyć współpracę z Henrichem Mychitarianem i Hakanem Çalhanoğlu. Kontrakt reprezentanta Armenii wygasa już 30 czerwca, ale 37-latek nadal nie podjął decyzji w sprawie kolejnego sezonu. Z kolei Turek jeszcze przynajmniej przez rok będzie zakładał koszulkę Interu, ale klub już teraz zamierza rozstrzygnąć wątpliwości kwestii jego przyszłości. Taką decyzję podjął Piero Ausilio, o czym informuje Nicolo Schira.

Mychitarian w poprzednich rozgrywkach zaliczył 39 spotkań, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Natomiast Çalhanoğlu w 30 meczach zdobył 12 bramek i zapisał na swoim koncie siedem ostatnich podań. Pierwszy z nich trafił do Interu w 2022 roku z Romy, a drugi rok wcześniej przeniósł się do Nerazzurich z Milanu.



