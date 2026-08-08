Wolfsburg nie rozpoczął walki o powrót do Bundesligi w najlepszym możliwym stylu. Za to debiutujący w bramce Wilków Jakub Zieliński zaliczył udane spotkanie.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Zieliński

Zieliński nie dal się pokonać w debiucie

Tym razem Wolfsburg już nie zdołał się uratować przed spadkiem z niemieckiej elity i w sezonie 2026/27 będzie występował na zapleczu Bundesligi. Podopieczni Tobiasa Strobla znajdują się w ścisłym gronie absolutnych faworytów do awansu na krajowy szczyt.

W bramce Wilków nastąpiła istotna zmiana. Kamil Grabara, dotychczasowy numer jeden, ma pożegnać się z klubem i nie znalazł się w kadrze na mecz 1. kolejki. Wobec kontuzji Timona Wellenreuthera zastąpił go Jakub Zieliński. 18-latek wybiegł w podstawowym składzie na spotkanie z Kaiserslautern.

– Kolejna piękna interwencja Jakuba Zielińskiego, piszą klubowe media Wolfsburga:

Wychowanek Legii Warszawa w swoim debiucie zaliczył trzy udane interwencje i zachował czyste konto. Zieliński znakomicie wywiązał się ze swojego zadania, natomiast jego partnerzy z drużyny nie zdołali zaskoczyć defensywy rywali i Wolfsburg na otwarcie sezonu bezbramkowo zremisował z Die Roten Teufel.