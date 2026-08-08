SSC Napoli planuje transfer z Premier League. W grze wypożyczenie

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Benoit Badiashile na wylocie z Chelsea. Napoli ruszyło po Francuza

SSC Napoli szuka nowego środkowego obrońcy. Na liście życzeń włoskiego klubu znajduje się Benoit Badiashile z Chelsea. Francuz ma tego lata opuścić Stamford Bridge. Według informacji Gianluki Di Marzio, Partenopei rozważają wypożyczenie zawodnika z opcjonalnym zobowiązaniem do wykupu.

Badiashile w ostatnich miesiącach stracił swoją pozycję w barwach The Blues. Wszystko wskazuje na to, że jego ponad trzyletnia przygoda z londyńskim klubem dobiega końca. 25-letni defensor nie wystąpił jeszcze w żadnym spotkaniu podczas okresu przygotowawczego, co może być wyraźnym sygnałem, że nie znajduje się w planach Xabiego Alonso.

Francuz trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z AS Monaco. Problemy zdrowotne, konkurencja oraz zmiany na ławce trenerskiej sprawiły, że jego pozycja w drużynie stopniowo słabła. Badiashile nie jest jedynym defensorem, którego obserwuje Napoli. Włoski klub rozważa także sprowadzenie Nayefa Aguerda z Olympique Marsylia.

Na ten moment Napoli i Chelsea dzieli jednak jeszcze sporo w kwestii warunków transferu. Rozmowy są prowadzone, ale nie można mówić o bliskim porozumieniu. W zeszłym sezonie francuski defensor uzbierał zaledwie osiem meczów w Premier League. Kontrakt Badiashile’a wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.