Juventus nie ma w planach kontynuowania współpracy z Michele Di Gregorio. Włoch tymczasem jest łączony z dwoma klubami. Golkiper znalazł się na radarach Olympique Marsylii oraz Valencii - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Michele Di Gregorio łączony z Olympique Marsylią oraz Valencią

Juventus w zeszłym sezonie miał ogromne problemy między słupkami. Priorytetem klubu jest zatem sprowadzenie nowego golkipera. To oznacza, że Michele Di Gregorio nie ma już przyszłości w Turynie. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że włoski bramkarz może wyjechać z Serie A. Zawodnik Starej Damy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Olympique Marsylii oraz Valencii.

Michele Di Gregorio może więc tego lata stanąć przed wyborem nowego kierunku. Zarówno Olympique Marsylia, jak i Valencia poszukują wzmocnienia między słupkami i dostrzegają w 29-letnim Włochu odpowiedniego kandydata. Na ten moment nie pojawiły się jednak informacje o konkretnych ofertach, dlatego przyszłość zawodnika wciąż pozostaje otwarta.

Juventus z kolei musi podjąć decyzję dotyczącą dalszych losów swojego bramkarza. Jeśli Stara Dama zdecyduje się na definitywne rozstanie z Michele Di Gregorio, golkiper będzie musiał znaleźć klub, w którym otrzyma szansę na regularną grę i odbudowanie swojej pozycji. Zainteresowanie ze strony zespołów z Francji oraz Hiszpanii może mu w tym znacząco pomóc.

Obecnie Juventus w pełni skupia się na pozyskaniu nowego bramkarza. Na liście życzeń Bianconerich znajdowała się spora liczba golkiperów. Obecnie wydaje się, że najbliżej przeprowadzki do Turynu jest Guglielmo Vicario z Tottenhamu Hotspur.