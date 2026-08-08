FC Barcelona chce przyspieszyć transfer skrzydłowego. Bundesliga jednym z kierunków

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Roony Bardghji na wylocie z Barcelony. Nowy kierunek skrzydłowego

FC Barcelona przygotowuje się do ostatniej fazy przedsezonowych przygotowań, ale Roony Bardghji nie będzie miał okazji walczyć o miejsce w składzie Hansiego Flicka. Wszystko wskazuje na to, że przygoda Szweda na Camp Nou zakończy się jeszcze tego lata.

Flick miał jasno zakomunikować zawodnikowi, że nie znajduje się w jego planach na najbliższy sezon. W związku z tym Barcelona chce jak najszybciej znaleźć dla niego nowy klub. Bardghji również jest świadomy, że zmiana otoczenia będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem.

Według informacji Floriana Plettenberga, transfer Bardghjiego jest coraz bliżej realizacji. Rozmowy w sprawie przyszłości Szweda prowadzone są już od kilku tygodni, a zainteresowanie jego usługami wyraziło kilka klubów. Szczególnie aktywne mają być zespoły z 1. Bundesligi. Wcześniej o Szweda pytała Borussia Dortmund, lecz ten kierunek wydaje się mniej prawdopodobny.

Duma Katalonii jest otwarta na sprzedaż zawodnika, ale jednocześnie chce zachować kontrolę nad jego dalszym rozwojem. Katalończycy rozważają definitywny transfer z klauzulą odkupu zamiast zwykłego wypożyczenia. Bardghji znalazł się w trudnym położeniu przede wszystkim ze względu na dużą konkurencję w ofensywie Barcelony. Do zespołu dołączyli Anthony Gordon z Newcastle United oraz Karim Adeyemi z BVB.

Do końca okna transferowego pozostało jeszcze kilka tygodnie. Blaugrana będzie więc próbowała przyspieszyć rozmowy i doprowadzić do odejścia Bardghjiego w najbliższym czasie. 20-letni Szwed dołączył na katalońskiego giganta z Kopenhagi latem 2025 roku.