Lorenzo Pellegrini zdecydował. Nowy kontrakt kapitana Romy

Lorenzo Pellegrini przedłużył kontrakt z Romą. W sobotę włoski klub poinformował o porozumieniu z pomocnikiem. Umowa Włocha będzie obowiązywać do końca sezonu 2026/2027.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Tommaso Baldanzi oraz Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini na dłużej w Romie

AS Roma oficjalnie ogłosiła w sobotę podpisanie nowej umowy z Lorenzo Pellegrinim. Kapitan Giallorossich związał się z klubem do czerwca 2027 roku. Przez ostatnie tygodnie obie strony prowadziły jednak rozmowy i ostatecznie doszły do porozumienia w sprawie dalszej współpracy.

Pellegrini od lat jest jedną z najważniejszych postaci rzymskiego klubu. Wychowanek Romy przeszedł przez wszystkie szczeble akademii, zanim na dwa sezony przeniósł się do Sassuolo. Latem 2017 roku wrócił na Stadio Olimpico i od tego czasu nieprzerwanie reprezentuje barwy Giallorossich.

Choć jego dotychczasowa umowa wygasła wraz z końcem czerwca, Pellegrini nie zdecydował się na zmianę klubu. Pomocnik pozostawał w kontakcie z władzami Romy. Pellegrini był łączony między innymi z Juventusem Turyn, a konkretne zapytanie w jego sprawie miał wysłać także Besiktas. Ostatecznie 30-latek nie zdecydował się na opuszczenie stolicy Włoch.

Decyzja Pellegriniego ma duże znaczenie dla Romy, ponieważ zawodnik od kilku lat pełni funkcję kapitana. Pomocnik niejednokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do klubu. Na mocy nowego kontraktu zawodnik otrzyma pensję na poziomie 2,5 miliona euro netto za sezon. Do tej kwoty mogą dojść również premie uzależnione od wyników oraz osiągnięć drużyny.