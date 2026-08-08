Jimmy Breeman / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Thomas Kristensen celem Atalanty Bergamo. Udinese Calcio otrzymało ofertę

Atalanta Bergamo nie zamierza kończyć aktywności na rynku transferowym. La Dea poszukuje wzmocnień w defensywie, a jednym z jej głównych celów został Thomas Kristensen z Udinese Calcio. Jak informuje Nicolo Schira, klub z Lombardii wykonał już konkretny ruch w sprawie duńskiego obrońcy.

Okazuje się, że Atalanta Bergamo zwiększyła swoją ofertę do 15 milionów euro plus bonusy. Udinese Calcio nie jest jednak jeszcze przekonane do sprzedaży swojego zawodnika i oczekuje za niego około 20 milionów euro. W związku z tym pomiędzy klubami wciąż pozostaje różnica finansowa, którą trzeba będzie wypracować podczas dalszych negocjacji.

Thomas Kristensen jest postrzegany przez Atalantę jako zawodnik mogący wzmocnić środek defensywy i jednocześnie dać zespołowi większe możliwości kadrowe. La Dea nie chce jednak przepłacać za Duńczyka, dlatego najbliższe rozmowy mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości całej operacji.

Udinese znajduje się natomiast w komfortowej sytuacji negocjacyjnej, ponieważ nie musi spieszyć się ze sprzedażą swojego defensora. Jeśli Atalanta Bergamo zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe klubu z Udine, transfer może zostać sfinalizowany. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że potrzebny będzie jeszcze jeden krok ze strony La Dei.