Atalanta złożyła ofertę za defensora. Transfer wisi w powietrzu

20:05, 8. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Atalanta Bergamo interesuje się Thomasem Kristensenem. La Dea zaoferowała 15 milionów euro za defensora. Udinese Calcio jednak oczekuje nieco wyższej kwoty - informuje Nicolo Schira.

Maurizio Sarri
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Jimmy Breeman / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Thomas Kristensen celem Atalanty Bergamo. Udinese Calcio otrzymało ofertę

Atalanta Bergamo nie zamierza kończyć aktywności na rynku transferowym. La Dea poszukuje wzmocnień w defensywie, a jednym z jej głównych celów został Thomas Kristensen z Udinese Calcio. Jak informuje Nicolo Schira, klub z Lombardii wykonał już konkretny ruch w sprawie duńskiego obrońcy.

Okazuje się, że Atalanta Bergamo zwiększyła swoją ofertę do 15 milionów euro plus bonusy. Udinese Calcio nie jest jednak jeszcze przekonane do sprzedaży swojego zawodnika i oczekuje za niego około 20 milionów euro. W związku z tym pomiędzy klubami wciąż pozostaje różnica finansowa, którą trzeba będzie wypracować podczas dalszych negocjacji.

Thomas Kristensen jest postrzegany przez Atalantę jako zawodnik mogący wzmocnić środek defensywy i jednocześnie dać zespołowi większe możliwości kadrowe. La Dea nie chce jednak przepłacać za Duńczyka, dlatego najbliższe rozmowy mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości całej operacji.

Udinese znajduje się natomiast w komfortowej sytuacji negocjacyjnej, ponieważ nie musi spieszyć się ze sprzedażą swojego defensora. Jeśli Atalanta Bergamo zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe klubu z Udine, transfer może zostać sfinalizowany. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że potrzebny będzie jeszcze jeden krok ze strony La Dei.

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