Arsenal chce napastnika z Serie A. To byłby głośny transfer

Arsenal rozważa transfer Kenana Yildiza z Juventusu - podaje serwis "TEAMtalk". Za tureckiego zawodnika trzeba będzie wyłożyć ponad 100 milionów euro.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz przymierzany do Arsenalu

Arsenal nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Kanonierzy sfinalizowali hitowy transfer Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Według informacji „TEAMtalk”, na celowniku zespołu Mikela Artety znalazł się Kenan Yildiz z Juventusu Turyn.

Londyńczycy chcą zrobić wszystko, by nie tylko obronić tytuł w Premier League, ale również wzmocnić skład przed kolejną kampanią Ligi Mistrzów. Hiszpański szkoleniowiec nie zamierza jednak poprzestać na wzmocnieniu środka pola. W ostatnich miesiącach z klubem łączono Viniciusa Juniora, ale próby pozyskania gwiazdora Realu Madryt zakończyły się niepowodzeniem. Kanonierzy muszą teraz szukać innych rozwiązań.

Okazuje się, że Arsenal planuje złożyć wysoką ofertę za zawodnika Juventusu. Yildiz w poprzednim sezonie na dobre przebił się do pierwszego składu Starej Damy. W 36 spotkaniach Serie A zdobył dziesięć bramek i zanotował sześć asyst. Turek jest bardzo dobrym dryblerem, potrafi kreować sytuacje kolegom, a jednocześnie dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, aby samemu kończyć akcje.

Co więcej, Yildiz może występować na kilku pozycjach. Jego nominalnym miejscem jest lewe skrzydło, ale może również grać bliżej środka boiska. Taka wszechstronność jest dużym atutem z perspektywy Artety. Brytyjskie media twierdzą, że Juventus oczekuje za 21-latka kwoty znacznie przekraczającej 100 milionów euro. Warto wspomnieć, iż Yildiz ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku.