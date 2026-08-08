Korona Kielce - Legia Warszawa to ostatnie sobotnie spotkanie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W meczu nie zabrakło kontrowersji.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Korona Kielce – Legia Warszawa: po jednym golu w obu połowach

Mecz Korona Kielce – Legia Warszawa zamykał rywalizację w sobotniej odsłonie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworytem tego pojedynku byli goście, którzy do wyjazdowego pojedynku przystępowali z kompletem sześciu punktów.

W 13. minucie gospodarze mogli otworzyć wynik zmagań, jednak Otto Hindrich popisał się niesamowitą paradą po uderzeniu z dystansu w wykonaniu Kamila Jakubczyka. A kwadrans później to Xavier Dziekoński musiał wyciągać piłkę z siatki. Kamil Piątkowski posłał kapitalną wrzutkę w pole karne, a Łukasz Zjawiński zamknął ją strzałem głową.

Perfekcyjne dośrodkowanie Piątkowskiego i perfekcyjny strzał głową Zjawińskiego! 🤌



Legia prowadzi w Kielcach! 🔥



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/ppuHe89rEQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2026

Jeszcze przed przerwą Kielczanie mieli okazję na wyrównanie, ale po próbie Morgana Fassbendera futbolówka odbiła się od ręki Roberta Deziela i trafiła w poprzeczkę. Analiza VAR nie wykazała nieprzepisowej interwencji obrońcy Wojskowych.

Korona doprowadziła do remisu już po zmianie stron. W 70. minucie Wiktor Długosz dośrodkował z narożnika boiska, a Mariusz Stępiński wygrał pojedynek główkowy i pokonał Hindricha. Więcej bramek w tym meczu nie padło, a Korona i Legia podzieliły się punktami.

Korona Kielce – Legia Warszawa 1:1 (0:1)

Stępiński 70′ – Zjawiński 28′