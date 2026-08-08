Legia zatrzymana. Wielkie kontrowersje w Kielcach [WIDEO]

22:17, 8. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce - Legia Warszawa to ostatnie sobotnie spotkanie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W meczu nie zabrakło kontrowersji.

Mariusz Stępiński
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Korona Kielce – Legia Warszawa: po jednym golu w obu połowach

Mecz Korona KielceLegia Warszawa zamykał rywalizację w sobotniej odsłonie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworytem tego pojedynku byli goście, którzy do wyjazdowego pojedynku przystępowali z kompletem sześciu punktów.

W 13. minucie gospodarze mogli otworzyć wynik zmagań, jednak Otto Hindrich popisał się niesamowitą paradą po uderzeniu z dystansu w wykonaniu Kamila Jakubczyka. A kwadrans później to Xavier Dziekoński musiał wyciągać piłkę z siatki. Kamil Piątkowski posłał kapitalną wrzutkę w pole karne, a Łukasz Zjawiński zamknął ją strzałem głową.

Jeszcze przed przerwą Kielczanie mieli okazję na wyrównanie, ale po próbie Morgana Fassbendera futbolówka odbiła się od ręki Roberta Deziela i trafiła w poprzeczkę. Analiza VAR nie wykazała nieprzepisowej interwencji obrońcy Wojskowych.

Korona doprowadziła do remisu już po zmianie stron. W 70. minucie Wiktor Długosz dośrodkował z narożnika boiska, a Mariusz Stępiński wygrał pojedynek główkowy i pokonał Hindricha. Więcej bramek w tym meczu nie padło, a Korona i Legia podzieliły się punktami.

Korona Kielce – Legia Warszawa 1:1 (0:1)

Stępiński 70′ – Zjawiński 28′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości