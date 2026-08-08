Korona Kielce – Legia Warszawa: po jednym golu w obu połowach
Mecz Korona Kielce – Legia Warszawa zamykał rywalizację w sobotniej odsłonie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworytem tego pojedynku byli goście, którzy do wyjazdowego pojedynku przystępowali z kompletem sześciu punktów.
W 13. minucie gospodarze mogli otworzyć wynik zmagań, jednak Otto Hindrich popisał się niesamowitą paradą po uderzeniu z dystansu w wykonaniu Kamila Jakubczyka. A kwadrans później to Xavier Dziekoński musiał wyciągać piłkę z siatki. Kamil Piątkowski posłał kapitalną wrzutkę w pole karne, a Łukasz Zjawiński zamknął ją strzałem głową.
Jeszcze przed przerwą Kielczanie mieli okazję na wyrównanie, ale po próbie Morgana Fassbendera futbolówka odbiła się od ręki Roberta Deziela i trafiła w poprzeczkę. Analiza VAR nie wykazała nieprzepisowej interwencji obrońcy Wojskowych.
Korona doprowadziła do remisu już po zmianie stron. W 70. minucie Wiktor Długosz dośrodkował z narożnika boiska, a Mariusz Stępiński wygrał pojedynek główkowy i pokonał Hindricha. Więcej bramek w tym meczu nie padło, a Korona i Legia podzieliły się punktami.
Korona Kielce – Legia Warszawa 1:1 (0:1)
Stępiński 70′ – Zjawiński 28′