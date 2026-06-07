Real na pewno pozyska obrońcę
Niedziela 7 czerwca to w stolicy Hiszpanii dzień wyborów prezydenckich na Santiago Bernabeu. Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt nadal będzie podlegał władzy Florentino Pereza, który powinien zanotować wyraźne zwycięstwo nad Enrique Riquelme. Dotychczasowy głównodowodzący Królewskich zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa dokona przynajmniej dwóch transferów.
Jednym z nich jest Denzel Dumfries. Chociaż Perez uzależniał pozyskanie reprezentanta Holandii od wyniku wyborów, to obrońca i tak zasili szeregi Los Blancos, nawet w przypadku niespodziewanej porażki. Potwierdził to Piero Ausilio, dyrektor sportowy Interu.
– Denzel Dumfries został zawodnikiem Realu Madryt. Życzę mu wszystkiego najlepszego: wiem, co dał Interowi w tych latach, w których tu występował. Ma serce w kolorach Nerazzurrich i może kiedyś nasze drogi znów się skrzyżują – przyznał działacz ekipy z Mediolanu, cytowany przez Nicolo Schirę.