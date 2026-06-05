Piotr Zieliński będzie miał nowego konkurenta w walce o skład. Inter Mediolan potwierdził właśnie wykup Aleksandara Stankovicia z CLub Brugge. Łączny koszt transakcji wyniósł 23 miliony euro.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu i Piotr Zieliński

Oficjalnie: Aleksandar Stanković wzmocnił Inter Mediolan

Inter Mediolan sięgnął po mistrzostwo Włoch i krajowy puchar, ale zespół liczy na sukcesy w Lidze Mistrzów. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza już wzięły się do pracy i przeprowadziły pierwsze transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej klubowej strony potwierdzono przybycie Aleksandara Stankovicia z Club Brugge. Serb definitywnie trafił do Italii.

Warto zaznaczyć, że Aleksandar Stanković był w przeszłości związany z Interem Mediolan. Włoski klub zachował sobie prawo odkupu serbskiego pomocnika za 23 miliony euro. Mistrzowie Serie A skorzystali z tej okazji i wykupili gracza z Club Brugge. Syn legendarnego Dejana wrócił na Stadio Giuseppe Meazza po kilku sezonach przerwy.

Aleksandar Stanković od zawsze był uznawany za ogromny talent. Jednak dopiero miniona kampania była przełomowa w jego piłkarskiej karierze. Serb był łączony z wieloma europejskimi potentatami, ale ostatecznie wrócił do Interu Mediolan. Pomocnik będzie miał zatem doskonałą okazję, aby pójść w ślady swojego ojca, który z zespołem Nerazzurrich święcił sukcesy.

W poprzednim sezonie Aleksandar Stanković rozegrał 55 spotkań w koszulce Club Brugge. Reprezentant Serbii zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik zaliczył także pięć asyst.